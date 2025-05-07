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World of Tanks 23.06.2010
Экшен, Симулятор, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
7.5 5 095 оценок

World of Tanks отметит 80-ю годовщину завершения Второй мировой войны в Европе масштабным событием

Solstice Solstice

Популярная онлайн-игра World of Tanks начала масштабную кампанию в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. Игрокам предлагается новый PvE-режим, созданный украинской командой разработчиков, специальная трансляция из Танкового музея, а также ряд игровых бонусов. Об этом сообщили в студии Wargaming.

Центральным событием кампании стала PvE-миссия "Операция «Почтальон»", разработанная киевской студией Wargaming. Миссия имеет полную украинскую локализацию, включая текст и озвучку. Игроки возьмут на себя роль командира элитного танкового подразделения союзников в конце Второй мировой войны с целью доставить сообщение о завершении боевых действий за вражеские линии.

В распоряжении участников миссии будет специально замаскированный американский легкий танк M24 Chaffee с международным экипажем, обладающим уникальными тактическими навыками". Игрокам придется преодолевать минные поля, исследовать вражескую базу и находить безопасный маршрут к месту назначения. После успешного прохождения миссии танк M24 Chaffee останется в постоянной коллекции игрока.

Также в рамках празднования 10 мая в 18:00 состоится специальный стрим из Танкового музея в Бовингтоне (Великобритания). Трансляцию проведут руководитель военного направления World of Tanks и ветеран танкового полка Ричард Катленд вместе с директором по маркетингу и взаимодействию Танкового музея Ником Вайнесом.

Новая PvE-миссия доступна для прохождения с 6 по 13 мая.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
rustyfeeder

Аффтар укр.

5
XaKeP777101

А нам эта новость зачем?

3
Pastoral

Или тебе интересны новости только про GTA 6...

1
w_temptation

смешно.

1
Кореш Крешович

это точно пособники фашизма примазываются к победе над фашизмом

3
Pastoral

А когда это открылась киевская студия Wargaming ?

Это из за этой студии, что ли хотят национализировать весь Wargaming вместе с Лестой..