World of Tanks отметит 80-ю годовщину завершения Второй мировой войны в Европе масштабным событием

Популярная онлайн-игра World of Tanks начала масштабную кампанию в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. Игрокам предлагается новый PvE-режим, созданный украинской командой разработчиков, специальная трансляция из Танкового музея, а также ряд игровых бонусов. Об этом сообщили в студии Wargaming.

Центральным событием кампании стала PvE-миссия "Операция «Почтальон»", разработанная киевской студией Wargaming. Миссия имеет полную украинскую локализацию, включая текст и озвучку. Игроки возьмут на себя роль командира элитного танкового подразделения союзников в конце Второй мировой войны с целью доставить сообщение о завершении боевых действий за вражеские линии.

В распоряжении участников миссии будет специально замаскированный американский легкий танк M24 Chaffee с международным экипажем, обладающим уникальными тактическими навыками". Игрокам придется преодолевать минные поля, исследовать вражескую базу и находить безопасный маршрут к месту назначения. После успешного прохождения миссии танк M24 Chaffee останется в постоянной коллекции игрока.

Также в рамках празднования 10 мая в 18:00 состоится специальный стрим из Танкового музея в Бовингтоне (Великобритания). Трансляцию проведут руководитель военного направления World of Tanks и ветеран танкового полка Ричард Катленд вместе с директором по маркетингу и взаимодействию Танкового музея Ником Вайнесом.

Новая PvE-миссия доступна для прохождения с 6 по 13 мая.