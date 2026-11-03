World of Tanks Modern Armor получит коллаборацию с "Дюной"

Wargaming анонсировала тематическое событие по мотивам фильма «Дюна: Часть третья» для World of Tanks Modern Armor. Игроков ждут две специальные боевые машины, командиры из вселенной Фрэнка Герберта и косметические предметы, вдохновлённые пустынной планетой Арракис.

Главными новинками станут танки «Титан войны» и «Манта Страйдер». Первый представляет собой немецкий премиум-средний танк IX уровня с мощным орудием и эффектной анимацией стрельбы после уничтожения противника. «Манта Страйдер» получит магазин на пять снарядов и особый визуальный эффект щита Хольцмана, который будет появляться при попаданиях по машине.

В качестве командиров можно будет нанять Пола Атрейдеса, Алию Атрейдес и Стилгара, а также Потустороннего Воителя и Федайкина. Коллекцию дополнят эмблемы, надписи и другие элементы оформления в стилистике «Дюны».

Событие пройдёт с 10 по 24 ноября 2026 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Для игроков также подготовят бесплатный стартовый набор с эмблемами, премиум-днями и игровыми бонусами.