Wargaming представила новый геймплейный материал World of Tanks: HEAT, посвящённый штурмовой роли Assault. В центре внимания оказалась способность Brute Force, позволяющая танку набирать скорость и совершать мощные тараны, отбрасывая противников или отправляя их в занос.

В сражениях Assault должен нарушать построения противника, атаковать с флангов и постоянно поддерживать давление. Эффективность Brute Force зависит от скорости и угла столкновения: правильно выполненный таран способен вывести вражескую машину из строя или лишить её выгодной позиции.

Также разработчики демонстрируют возможности персонализации боевых машин. Игроки могут выбирать агентов, подбирать танки, устанавливать модули и оборудование, адаптируя технику под собственную тактику. В командных боях успех зависит от взаимодействия разных ролей: штурмовики прорывают оборону, защитники удерживают позиции, а снайперы поражают цели на расстоянии.

World of Tanks: HEAT — условно-бесплатный танковый шутер, который уже доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S с поддержкой кроссплатформенной игры.