Хэллоуин в World of Tanks: HEAT приносит ночные награды и гонку лидеров

В World of Tanks: HEAT стартовало хэллоуинское событие Haunted Horizon, которое продлится с 21 октября по 4 ноября. Игроки смогут получить тематические косметические предметы, выполняя боевые задания и зарабатывая Intel — специальную валюту события. Среди наград — облики Pumpkin Head для персонажей, праздничные раскраски техники, хэллоуинский камуфляж и брелок Jack-o'-Lantern.

Событие разделено на две недели, каждая из которых предлагает собственный набор заданий и наград. За выполнение миссий и участие в боях можно заработать Intel, а затем открывать уровни бесплатного боевого пропуска. В первой половине события доступны облики техники Spooky Season и камуфляж Dead of Night, а с 28 октября появятся новые задания, дополнительные раскраски и брелок Jack-o'-Lantern. Полученные предметы останутся у игроков после завершения акции, но награды необходимо забрать до окончания соответствующей недели.

Карта Inferno One тоже получила хэллоуинское оформление: тематическая версия будет появляться в режимах Quick Match и Versus AI. Кроме того, с 23 по 26 октября пройдёт отдельное соревнование Halloween Chase. В нём предусмотрены индивидуальная и командная таблицы лидеров, которые позволят сравнивать результаты участников и бороться за дополнительные награды.

Все основные награды Haunted Horizon можно получить бесплатно за игру. Тем, кто хочет дополнительно украсить технику, также предложат отдельные хэллоуинские наборы во внутриигровом магазине. Успеть забрать награды стоит до 4 ноября — после завершения события получить их уже не получится.