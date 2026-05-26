Многопользовательский танковый шутер с элементами альтернативной истории World of Tanks: HEAT вышел на PC и консолях

Wargaming Group Limited выпустила многопользовательский шутер про танки в альтернативной реальности — World of Tanks: HEAT. Игра уже доступна на PC (через Steam и Wargaming Game Center), а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. При этом на территории России новинка заблокирована.

Проект создан на собственном движке Wargaming и переносит танковые сражения в эпоху после Второй мировой войны. В отличие от классической World of Tanks, здесь игрокам доступны экспериментальные боевые машины и агенты с разными ролями — это задаёт новый вектор геймплею.

Бои проходят в динамичном формате 10 на 10. У каждого танка есть набор уникальных умений, и успех во многом зависит от того, насколько грамотно игроки смогут сочетать эти способности с навыками товарищей по команде. Особая фишка игры — модульная система модификации техники: пользователи могут создавать и настраивать свою боевую машину. Выбор между усилением брони и повышением огневой мощи напрямую влияет на стиль игры — это добавляет стратегической глубины.

На старте игрокам доступны три агента:

Чоппер (защитник) с танком M1E1;

(защитник) с танком M1E1; Кент (атакующий) с XM1 90;

(атакующий) с XM1 90; Хаунд (снайпер) с Leopard 1A6A1.

Дополнительно предусмотрены пять бесплатных еженедельных боевых пропусков — через них можно постепенно открыть ещё пять агентов вместе с их техникой.

В релизной версии представлены:

15 настраиваемых танков с модулями и оборудованием;

с модулями и оборудованием; 8 карт с разным визуальным стилем;

с разным визуальным стилем; 4 PvP‑режима: «Захват», «Контроль», «Превосходство» и «Ликвидация».

Директор продукта Артём Янцевич назвал запуск важной вехой для команды и подчеркнул, что это только начало. Он поблагодарил разработчиков и игроков, которые помогли проекту появиться на свет, и заверил, что команда планирует активно развивать игру после релиза.