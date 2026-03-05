Новый трейлер многопользовательской World of Tanks: Heat показывает совместную работу между командирами и танками

Wargaming представила новый трейлер грядущей игры World of Tanks: Heat, посвященный концепции синергии между пилотом и боевой машиной. Разработчики делают особый акцент на том, что динамическая настройка и слаженность действий с техникой станут ключевыми факторами на пути к победе.

В отличие от классической World of Tanks, в новом проекте каждый игрок выступает в роли агента — командира элитного подразделения High Efficiency Armored Teams (HEAT). За каждым агентом закреплено до двух специализированных танков, и каждый из них обладает уникальными способностями, которые могут кардинально менять ход боя. Например, агент по прозвищу Хаунд управляет французским AMX, способным запускать дроны для обнаружения целей и наводить на них самонаводящиеся ракеты, а его альтернативная машина, Leo, может проецировать ложные цели, чтобы обмануть противника и застать его врасплох.

Трейлер, хронометражем около трех минут, демонстрирует три впечатляющие тактические возможности: массированную атаку по площади, удар управляемыми ракетами и артиллерийский обстрел. Видео также подробно рассказывает о трех ключевых ролях игроков на поле боя:

Защитник — действует как классический «танк», удерживая передовую и принимая на себя основной урон.

— действует как классический «танк», удерживая передовую и принимая на себя основной урон. Штурмовик — делает ставку на скорость и агрессию, нанося урон прежде, чем враг успеет среагировать.

— делает ставку на скорость и агрессию, нанося урон прежде, чем враг успеет среагировать. Снайпер — выполняет роль разведчика, ведя наблюдение с дистанции и уничтожая цели с высокой точностью.

Этот релиз стал вторым эпизодом в серии видео «Основы» (Foundations), запущенной Wargaming для знакомства игроков с вселенной World of Tanks: Heat. Первый эпизод, вышедший в конце января, был посвящен общему сеттингу и основным механикам игры.