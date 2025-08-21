Разработчики World of Tanks: HEAT поделились подробностями о новой игре

В рамках прямой трансляции с выставки директор по продукту Артем Янцевич и менеджер по продуктовому маркетингу Джон Пек рассказали о ключевых особенностях игры, ее отличиях от оригинальной World of Tanks и планах на будущее.

Что представляет собой World of Tanks: HEAT и чем она отличается от привычной нам World of Tanks?

Артем Янцевич: Это совершенно новая, самостоятельная игра. Мы придерживаемся бизнес-модели фри-ту-плей. В HEAT мы делаем упор на более интенсивные и динамичные бои, фокусируясь на жанре сессионного vehicular combat. Одно из главных нововведений — это система Агентов. Каждый агент — это уникальный командир со своими способностями и перками, который привязан к определенным машинам. Это создает разные классы, например, Штурмовик или Защитник, и позволяет игроку выбрать уникальный стиль игры, который ему по душе.

Вы упомянули разные стили игры. Как еще игроки смогут настраивать свою технику, кроме выбора Агента?

Артем Янцевич: У нас очень глубокая система кастомизации. Внутри каждой машины есть система модулей, которая позволяет игрокам тонко настраивать ее характеристики под себя. Также мы предоставляем широкие возможности для визуальной персонализации. Это и 3D-камуфляжи, и различные брелоки, декали, краски. Мы стараемся придерживаться милитари-стилистики, но в то же время экспериментируем с более веселыми элементами, знакомыми игрокам в шутеры. Можно будет повесить на танк брелок в виде котика или даже аквариум с золотой рыбкой.

С таким количеством новых аркадных элементов, не уходит ли игра от реализма, которым известен World of Tanks?

Артем Янцевич: Мы уделяем большое внимание ДНК нашей компании. Механика взаимодействия брони и снарядов остается для нас ключевой. В игре будет инспектор брони, который позволит изучить толщину брони под разными углами, а также детализированная система внутренних модулей. Их повреждение будет напрямую влиять на боеспособность машины. Так что тактическая глубина, за которую фанаты любят наши игры, никуда не денется.

Геймплей выглядит очень быстрым. Какие механики поддерживают такую динамику?

Артем Янцевич: Мы действительно стремились сделать игру более динамичной и доступной для широкой аудитории, включая любителей шутеров. Для этого мы ввели тактические элементы для исправления ошибок, например, возможность возрождения в бою и использование ремкомплектов. Также у игроков будут различные активные способности, такие как авиаудар или поддержка с воздуха, что добавляет сражениям кинематографичности и тактического разнообразия.

На каких платформах выйдет игра и смогут ли пользователи играть вместе?

Артем Янцевич: Мы создаем игру с нуля как полностью кроссплатформенный проект. Наша цель — дать отличный игровой опыт на ПК, консолях и портативных устройствах. В HEAT будет реализован не только кроссплей, но и кросс-прогрессия. Это значит, что вы сможете, например, начать играть утром на портативном устройстве, а вечером продолжить на своей консоли, сохранив весь достигнутый прогресс.