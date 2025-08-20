World of Tanks: HEAT - новая бесплатная многопользовательская игра с супермощными танками

Разработчик Wargaming представил свою новейшую многопользовательскую игру — World of Tanks: HEAT, которая станет отдельным бесплатным проектом и предложит альтернативную версию событий после Второй мировой войны. Новый проект обещает более динамичный геймплей, чем привычная версия World of Tanks, делая упор на быстрые и зрелищные сражения.

Игрокам предстоит командовать танками с уникальными способностями в эпических боях 10 на 10. Машины можно будет настраивать с помощью передовых систем вооружения и модулей брони, а также использовать экспериментальные танки, каждая из которых обладает особым стилем ведения боя. Такой подход делает World of Tanks: HEAT более стратегической и динамичной по сравнению с классической серией.

Генеральный директор Wargaming Виктор Кислий назвал проект «смелым видением франшизы», подчеркнув свежий сеттинг, новую игровую механику и быстрый темп боёв. При этом монетизация игры будет ограничена косметическими предметами, боевыми пропусками и средствами экономии времени, без влияния на баланс боевых возможностей.

World of Tanks: HEAT выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, будет совместима с Steam Deck и предложит кросс-прогресс между платформами. Пока точная дата релиза не объявлена, но уже ясно, что Wargaming готовит масштабный проект, способный привлечь как ветеранов серии, так и новых игроков.

Бесплатная и динамичная, World of Tanks: HEAT обещает перевернуть привычное представление о танковых сражениях и подарить фанатам эпический опыт управления супермощными машинами в альтернативной послевоенной вселенной.