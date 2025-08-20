ЧАТ ИГРЫ
World of Tanks: HEAT TBA
Мультиплеер, Шутер
3.3 3 оценки

World of Tanks: HEAT - новая бесплатная многопользовательская игра с супермощными танками

butcher69 butcher69

Разработчик Wargaming представил свою новейшую многопользовательскую игру — World of Tanks: HEAT, которая станет отдельным бесплатным проектом и предложит альтернативную версию событий после Второй мировой войны. Новый проект обещает более динамичный геймплей, чем привычная версия World of Tanks, делая упор на быстрые и зрелищные сражения.

Игрокам предстоит командовать танками с уникальными способностями в эпических боях 10 на 10. Машины можно будет настраивать с помощью передовых систем вооружения и модулей брони, а также использовать экспериментальные танки, каждая из которых обладает особым стилем ведения боя. Такой подход делает World of Tanks: HEAT более стратегической и динамичной по сравнению с классической серией.

Генеральный директор Wargaming Виктор Кислий назвал проект «смелым видением франшизы», подчеркнув свежий сеттинг, новую игровую механику и быстрый темп боёв. При этом монетизация игры будет ограничена косметическими предметами, боевыми пропусками и средствами экономии времени, без влияния на баланс боевых возможностей.

World of Tanks: HEAT выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, будет совместима с Steam Deck и предложит кросс-прогресс между платформами. Пока точная дата релиза не объявлена, но уже ясно, что Wargaming готовит масштабный проект, способный привлечь как ветеранов серии, так и новых игроков.

Бесплатная и динамичная, World of Tanks: HEAT обещает перевернуть привычное представление о танковых сражениях и подарить фанатам эпический опыт управления супермощными машинами в альтернативной послевоенной вселенной.

20
8
Gridon

Значит чтобы освежить геймплей 10 летней давности нужно просто прикрутить к танкам побольше неоновых лампочек и реактивных двигателей. Какая свежая и смелая идея.

5
Indigo Night

а что нужно сделать? я никогда не играл в танки из-за их медлительности и однообразного геймплея, а тут экшн показали и захотелось попробовать.

1
askazanov

Ну да, сейчас на гоупых зумерах такое на раз-два работает)))

Merelone

War Thunder'a за глаза хватает

2
Xavel

Очередное сраное казино для выкачки бабла

2
Xraibe

Project CW рабочее название пока игра в разработке получается.

1
Janekste

Ну тут сразу ясно понятно всё - хлам. Даже пробовать желания нет. Похоже варгейминг действительно кроме танков больше ничего делать не умеет. Точка.

Dellinger

Жесть ну и калище...