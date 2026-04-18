Закрытое бета-тестирование экшена World of Tanks: HEAT стартовало в Steam

Студия Wargaming Group Limited запустила закрытое бета-тестирование своего нового многопользовательского проекта World of Tanks: HEAT. Это бесплатный командный геройский шутер на танках, в котором игрокам предстоит управлять агентами с уникальными навыками. Тестирование началось и продлится до 20 апреля. Подать заявку на участие можно на странице игры в сервисе Steam. Разработчики уже активировали функцию, которая позволяет пригласить в отряд до 3 друзей для совместных матчей.

В рамках текущего этапа геймерам доступен почти весь актуальный контент. Пользователи могут опробовать 8 агентов, которые делятся на 3 роли: защитники, штурмовики и снайперы. Изначально открыты 3 героя, а остальных необходимо разблокировать в процессе игры. За каждым персонажем закреплены 1 или 2 боевые машины с индивидуальным вооружением. Игроки смогут использовать разведывательные дроны, вызывать артудары или создавать голографические копии своей техники на поле боя.

Сражения проходят в форматах 10 на 10 и 5 на 5. Пользователям предлагают 4 соревновательных режима, включая Завоевание, Превосходство, Контроль и Ликвидация. Все локации базируются на реальных местах в сеттинге альтернативной истории. Авторы делают ставку на динамику и симбиоз человека и машины. Пользователи смогут устанавливать различные модули для изменения параметров брони, маневренности и огневой мощи танков под свой стиль игры.

Создатели проекта отмечают, что монетизация строится только на косметических предметах и опциональных ускорителях прокачки. В игровом магазине не будет вещей, дающих преимущество в бою. Весь прогресс, достигнутый за 4 дня закрытого теста, будет полностью сброшен перед финальным релизом. Игра создается для ПК и консолей с поддержкой кроссплатформенного мультиплеера. Для установки потребуется 60 гигабайт свободного места на накопителе и видеокарта уровня GTX 1050 для запуска на минимальных настройках.