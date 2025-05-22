18 ноября в продажу поступит книга-приквел дополнения World of Warcraft: Midnight - "Кровные узы"

Официально лицензированный Blizzard Entertainment роман World of Warcraft: Blood Ties является приквелом к событиям Midnight , второго дополнения из The Worldsoul Saga.

Этот роман, написанный известным автором книг по World of Warcraft Кристи Голден, повествует о путешествии Аратора Искупителя, сына Верховного экзарха Туралиона и легендарной Аллерии Ветрокрылой, который начинает расследовать слухи о странном свечении, исходящем из руин давно заброшенной базы Легиона, что приводит его к открытию новых сведений о себе, своих родителях и их героическом наследии.

Оформить предзаказ

Аратор Искупитель был рожден для героизма. Сын Верховного экзарха Туралиона и легендарной Аллерии Ветрокрылой, Аратор долгое время нес на своих плечах груз их наследия... наследия, которое он получил еще младенцем, в тот день, когда его родители исчезли в Темном портале.

Путешествие Аллерии и Туралиона завело их гораздо дальше, чем они предполагали. В то время как их отсутствие на Азероте длилось всего несколько десятилетий, герои пережили тысячу лет войны с Пылающим Легионом – демонической армией, стремящейся уничтожить все миры. Когда они наконец воссоединились со своим сыном, Аратор был уже взрослым мужчиной, посвятившим себя тому самому ордену паладинов, во имя которого они когда-то сражались. Легион быстро пал в решающей финальной битве, но разделявшее их семью расстояние в тысячу лет преодолеть было очень непросто.

Теперь, оставшись в стороне от недавних событий в Каз Алгаре, Аратор отправляется в новое путешествие, расследуя слухи о странном свечении, исходящем из руин давно заброшенной базы Легиона. Туралион и Аллерия вызываются помочь, стремясь уничтожить древнего врага, пока он снова не начал угрожать их миру заново. По мере того как семья все глубже погружается в тайну, Аратор пытается примирить героическое наследие своих родителей с несовершенными людьми, которых ему довелось узнать. Он видит в себе обоих родителей: высокие стандарты отца, интеллект матери и их непоколебимую приверженность защите Азерота. Но Аратор существует на стыке их самых сильных и слабых сторон – слабостей, которые проявляются, когда демоническая угроза оказывается бывшим лейтенантом Пылающего Легиона, намеревающимся использовать Азерот для начала новой разрушительной кампании.

Роман World of Warcraft: Blood Ties выйдет 18 ноября 2025 г. и уже доступен для предварительного заказа в книжных магазинах.