23 октября начнется празднование 20-й годовщины World of Warcraft

Отпразднуйте 20-ю годовщину World of Warcraft вместе с Blizzard! Вас ждут непростые испытания, яркие награды и целое море ностальгии! Начало торжества — 23 октября.



Примите участие во всех развлечениях, чтобы добыть новую валюту события, жетоны торжества бронзовых драконов, и получить тонну наград, среди которых модернизированные комплекты для трансмогрификации, дающие иллюзию доспехов 2-го уровня из 9 элементов, новый бронированный летающий транспорт, игрушка и декоративные предметы в стиле наград для сотрудников Blizzard. Кроме того, праздничные торговцы будут продавать особых питомцев, транспорт и декоративные предметы. Также вас ждут подарки с прошлой годовщины WoW и дополнительная награда в торговой лавке в честь 30-летия Warcraft!

На этом празднике столкнутся прошлое и настоящее! Готовьтесь узреть легендарные моменты в истории Азерота. Вас ждет целый шведский стол из приключений. Вы отправитесь в рейд «Глубины Черной горы», где сразитесь с 8 боссами, побываете в шести подземельях классической эпохи в режиме путешествия во времени, победите новых и уже хорошо знакомых боссов вне подземелий, посетите врата АнКиража в ходе сценария «Кодекс Хроми», получите новый транспорт после цепочки заданий для PvP-события «Месть Коррака» в Альтеракской долине, будете разгадывать еженедельные загадки и выполнять поручения у пещер Времени — и это далеко не весь список.

Контентное обновление также принесет новые классы для ключевой расы Dragonflight — драктиров. Теперь вы сможете создать нового драктира и сделать его охотником, магом, жрецом, чернокнижником или воином. А шаман получит новые облики для «Перерождения», причем для каждой специализации. И еще драктиров ждет новый талант высшего пилотажа: они смогут объединяться в летные отряды из трех игроков и парить в небесах вместе.