Альфа-версия World of Warcraft: Midnight вызвала отток моддеров из-за новых ограничений Blizzard

В альфа-версии World of Warcraft: Midnight разработчики ввели ряд ограничений на аддоны (пользовательские модификации), что вызвало недовольство части сообщества моддеров. Некоторые авторы временно отказались поддерживать игру.

Так, разработчик фреймворка oUF, который является частью мод-сборки для интерфейса ElvUI, сообщил, что после нескольких часов работы с альфой решил приостановить проект. Он объяснил, что для исправления ошибок пришлось полностью отключить основной функционал - таблички с названиями, теги, панели каста и ауры, а также ряд других элементов.

Разработчик отметил, что раньше Blizzard модернизировала API, предоставляя моддерам новые возможности для улучшения визуальной составляющей и производительности. Сейчас ситуация изменилась:

Сейчас происходит совершенно другое. Blizzard фактически переписала API. Сколько бы времени и усилий мы ни тратили, многое нельзя восстановить. Чтобы настроить функции, нужны внутренние данные, которые сейчас скрыты, их нельзя прочитать или изменить. Таким образом, дело не в времени или усилиях - у моддеров просто нет инструментов для реализации задуманного.

Автор фреймворка добавил, что планирует вернуться к проекту через несколько месяцев после объявления даты препатча, но если ситуация останется прежней, поддержка oUF может быть полностью прекращена.