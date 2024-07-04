Арахнофобия больше не помеха: разработчики World of Warcraft показали альтернативный внешний вид пауков

Разработчики World of Warcraft продемонстрировала новую функцию, которая позволит игрокам, страдающим арахнофобией, комфортно исследовать мир Азерота. Эта инновация появится с выходом дополнения The War Within.
Суть нововведения заключается в замене всех пауков в игре на крабов. Эта идея, впервые анонсированная Blizzard в апреле, теперь обрела конкретные очертания. Разработчики опубликовали короткий ролик, наглядно демонстрирующий трансформацию нескольких паукообразных существ в их новые, менее пугающие версии.
Важно отметить, что новый режим затрагивает исключительно визуальную составляющую игры. Несмотря на кардинальное изменение внешнего вида, хитбоксы и паттерны поведения противников останутся прежними.
Игроки смогут оценить новую функцию совсем скоро. Дополнение The War Within выйдет 26 августа. Однако самые нетерпеливые фанаты смогут погрузиться в новый контент уже 22 августа благодаря раннему доступу.
В ' Grounded' тоже провернули подобное. Давно её не играл, и не знаю осталась ли эта фенька после изменений и роста игры....Я доубирался паучьих атрибутов до того что бегали одни глаза. Но там мультовая тема и всё смотрелось очень даже. А тут получилась какая то розовая медведка, да ещё со всеми /как яствует из шапки/ паучьими повадками и движениями. Сдаётся мне что несчастным арахнофобам станет ещё паршивее.