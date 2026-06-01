Авторы Turtle WoW не сдаются после закрытия сервера - они делают свою MMO и начинают заново

Команда, стоявшая за одним из самых известных неофициальных серверов World of Warcraft — Turtle WoW, объявила о новом этапе своей деятельности. После закрытия проекта по требованию Blizzard разработчики решили не покидать индустрию и заняться созданием собственной MMORPG.

Новая студия получила название Moonwhisper Games. В официальном обращении к сообществу разработчики заявили, что закрытие Turtle WoW стало не концом их пути, а началом нового проекта.

«Это не конец нашего совместного путешествия, а начало нового. Мы решили приступить к созданию собственной MMO», — сообщили авторы.

Разработчики признают, что создание MMORPG является одной из самых сложных задач в игровой индустрии и потребует значительных ресурсов и времени. При этом они уверены, что накопленный за годы работы опыт поможет им справиться с этим вызовом.

По словам команды, они не начинают с нуля. За время существования Turtle WoW разработчики занимались созданием новых зон, подземелий, игровых механик и другого контента, а также получили опыт управления крупным игровым сообществом.

Turtle WoW долгое время оставался одним из самых популярных серверов World of Warcraft с собственным контентом. Однако в октябре 2025 года Blizzard подала иск против создателей проекта, а весной 2026 года команда получила официальное требование прекратить деятельность. Спустя несколько дней разработчики объявили о закрытии сервера.

Несмотря на потерю своего главного проекта, авторы Turtle WoW намерены использовать полученный опыт для создания собственной игровой вселенной. Пока Moonwhisper Games не раскрывает подробностей новой MMORPG, однако обещает делиться информацией по мере продвижения разработки.