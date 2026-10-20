Авторы World of Warcraft: Forever отложили финальный стресс-тест перед запуском

Финальный стресс-тест World of Warcraft: Forever начнётся 22 октября в 00:00 по московскому времени. Разработчики перенесли испытание, которое изначально планировалось провести раньше, и теперь у игроков появится ещё немного времени, чтобы подготовиться к участию.

Нагрузочное тестирование будет открытым: присоединиться к нему смогут все желающие, причём активная подписка World of Warcraft не потребуется. Цель испытания — проверить, как серверы справятся с одновременным подключением большого числа игроков. Это важный этап подготовки к запуску проекта, намеченному на 4 ноября, особенно с учётом ожидаемого наплыва пользователей.

Желающие помочь разработчикам могут найти соответствующий раздел в приложении Battle.net на вкладке World of Warcraft. При этом стоит помнить, что тестовые персонажи и весь накопленный прогресс не сохранятся: после завершения испытания серверы полностью очистят, а все данные удалят.

Следующим важным событием станет резервирование имён, которое начнётся 27 октября. Таким образом, до запуска World of Warcraft: Forever игроки смогут проверить работу серверов и заранее подготовить себе имя персонажа.