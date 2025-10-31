Бета-тестирование World of Warcraft: Midnight начнется 11 ноября

Компания Blizzard объявила, что бета-тестирование грядущего дополнения World of Warcraft: Midnight начнется 11 ноября. Это произошло после завершения альфа-тестирования, которое продлилось около месяца и представило игрокам значительные изменения в игре.

Альфа-тест, стартовавший в начале октября, принес с собой переработку боевой системы и классов, а также долгожданную систему жилья для игроков. Одним из самых обсуждаемых нововведений стало ограничение функциональности популярных модификаций, которые помогают в боях с боссами и отслеживании способностей. В связи с этим разработчики также упростили ротации некоторых классов, что вызвало неоднозначную реакцию в сообществе.

Бета-тестирование будет проходить поэтапно. В первую неделю участникам будут доступны четыре новые зоны, включая Кель'Талас и Зул'Аман, новая союзная раса Харанир, а также возможность создать охотника на демонов из эльфов Бездны с новой специализацией Пожиратель. Кроме того, игроки смогут опробовать систему жилья, обновленные таланты и другие новые функции.

В последующие недели тестирования Blizzard планирует открыть доступ к рейдам, подземельям в эпохальном+ режиме и обновленной системе трансмогрификации.

Получить доступ к бета-тестированию можно несколькими способами. Гарантированный доступ получат все, кто приобрел издание Epic Edition дополнения Midnight. Остальные игроки могут подать заявку на участие через официальный сайт Battle.net и ожидать приглашения, которые будут рассылаться волнами.

Официальная дата выхода World of Warcraft: Midnight пока не объявлена. Однако, согласно данным, обнаруженным в файлах игры, предполагаемый выход дополнения может состояться в конце января или начале марта 2026 года.