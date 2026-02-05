Без кранча и ночных смен: Blizzard рассказала, как создавала World of Warcraft: Midnight

Blizzard рассказала подробности разработки World of Warcraft: Midnight, подчеркнув, что одно из самых амбициозных дополнений в истории MMORPG было создано без изнурительных переработок.
В интервью изданию The Game Business гейм-директор World of Warcraft Ион Хаззикостас заявил, что Midnight стала самым быстро разработанным дополнением за всю историю игры, если говорить о промежутке между релизами. При этом команда не прибегала к классическому для индустрии «кранчу».
По словам Хаззикостаса, Blizzard удалось сохранить баланс между скоростью, масштабом и качеством:
«Мы не жертвовали ни содержанием, ни полировкой, ни — что особенно важно — здоровьем команды. Студии не пришлось заставлять сотрудников работать по выходным или задерживаться допоздна, чтобы уложиться в сроки».
Руководитель также отметил, что отношение к переработкам в игровой индустрии постепенно меняется. Если раньше кранч считался почти нормой, то сейчас всё больше студий стараются отходить от этой практики — и Midnight стала одним из примеров такого подхода.
Для Blizzard это вопрос не только этики, но и будущего самой World of Warcraft. Как подчеркнул Хаззикостас, игра создаётся с расчётом на долгие годы вперёд, а значит разработка должна быть «марафоном, а не спринтом».
World of Warcraft: Midnight выйдет 2 марта и принесёт в игру множество нововведений, включая систему жилья для игроков и расширенные возможности кастомизации.
