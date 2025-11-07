Blizzard анонсировала коллекционную фигурку Гароша Адского Крика из World of Warcraft

Infinity Studio в сотрудниществе с Blizzard Entertainment представила впечатляющую статую в масштабе 1:3, посвященную Гаррошу Адскому Крику, одному из самых знаковых и противоречивых персонажей вселенной World of Warcraft. В ее облике с абсолютной точностью воспроизведены характерные черты орков Маг'хар, в том числе знаменитые золотые глаза с светодиодной подсветкой, придающей взгляду гордость и величие.

В руках Гаррош держит свой знаменитый топор « Bloodhowl», выполненный с тщательным вниманием к деталям: лезвие имитирует острый металл, а рукоять обтянута черными кожаными ремнями.Поза повторяет официальный концепт-арт, подчеркивая ауру харизмы и господства, сделавшую его символом Орды.

Подставка создана в духе мира Warlords of Draenor: раскаленная лава, освещенная внутренними светодиодами, воссоздает огненные трещины континента Драенор. Размеры статуи: 138 см в высоту, 110 см в ширину и 85 см в глубину. Статуя выглядит монументально и достойно самого Вождя войны.

В настоящее время открыт предзаказ по цене 2824 доллара, а выпуск запланирован на период с августа 2026 года по январь 2027 года.