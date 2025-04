Blizzard дарит 30 дней игрового времени новым игрокам World of Warcraft при покупке The War Within до 16 мая

Разработчики World of Warcraft обьявили об очередной акции - до 16 мая дополнения The War Within продаются со скидкой до 40% за базовое издание, и до 28% за Epic и Heroic Edition. Подарком к покупке вы получите 30 дней бесплатного игрового времени. В честь этой акции разработчики даже отсняли отдельный ролик.

World of Warcraft®: The War Within — акция для новых игроков

Воспользуйтесь скидками до 40% и получите 30 бонусных дней игрового времени до 15 мая включительно!

Воспользуйтесь временно доступным предложением и получите доступ ко всему контенту в World of Warcraft уже сегодня! Играйте в популярном дополнении The War Within или отправьтесь на поиски приключений в WoW Classic, приобретя издание Base, Heroic или Epic с 30 бонусными днями игрового времени.

Событие «Ветра таинственной удачи»*, посвященное развитию персонажей, начнется с выходом контентного обновления 11.1.5 и наполнит ваши путешествия в современной версии WoW щедрыми наградами. Получайте на 20% больше опыта в ходе любых приключений на Азероте и дополнительные бонусы за выполнение заданий на Драконьих островах и в Каз Алгаре:

Количество получаемой репутации с фракциями Dragonflight увеличивается на 200%.***

Количество получаемой репутации с фракциями The War Within увеличивается на 100%.***

Вы можете получить таинственные сумки как добычу или бонусные награды за выполнение заданий. Эти сумки могут содержать временные боевые усиления, снаряжение и зелья опыта!

Предложение действительно в течение ограниченного времени.