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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 257 оценок

Blizzard дарит 30 дней игрового времени новым игрокам World of Warcraft при покупке The War Within до 16 мая

Solstice Solstice

Разработчики World of Warcraft обьявили об очередной акции - до 16 мая дополнения The War Within продаются со скидкой до 40% за базовое издание, и до 28% за Epic и Heroic Edition. Подарком к покупке вы получите 30 дней бесплатного игрового времени. В честь этой акции разработчики даже отсняли отдельный ролик.

World of Warcraft®: The War Within — акция для новых игроков

Воспользуйтесь скидками до 40% и получите 30 бонусных дней игрового времени до 15 мая включительно!

Воспользуйтесь временно доступным предложением и получите доступ ко всему контенту в World of Warcraft уже сегодня! Играйте в популярном дополнении The War Within или отправьтесь на поиски приключений в WoW Classic, приобретя издание Base, Heroic или Epic с 30 бонусными днями игрового времени.

Событие «Ветра таинственной удачи»*, посвященное развитию персонажей, начнется с выходом контентного обновления 11.1.5 и наполнит ваши путешествия в современной версии WoW щедрыми наградами. Получайте на 20% больше опыта в ходе любых приключений на Азероте и дополнительные бонусы за выполнение заданий на Драконьих островах и в Каз Алгаре:

  • Количество получаемой репутации с фракциями Dragonflight увеличивается на 200%.***
  • Количество получаемой репутации с фракциями The War Within увеличивается на 100%.***
  • Вы можете получить таинственные сумки как добычу или бонусные награды за выполнение заданий. Эти сумки могут содержать временные боевые усиления, снаряжение и зелья опыта!

Предложение действительно в течение ограниченного времени.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Человек-Анекдот
дарит
при покупке
2
Samson48

Дополнение продается отдельно от подписки, получаются дарят.

lowkek

Давайте уже в Стим релиз

1
Pastoral

Это как , покупайте автомобиль ,а нипель получите в подарок...)