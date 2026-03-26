Blizzard дисквалифицировала гильдию из гонки рейдов WoW Midnight за использование эксплойта

Гильдия RAoV QA Strikes Back была лишена места в таблице лидеров после того, как разработчики Blizzard Entertainment обнаружили использование эксплойта во время прохождения нового рейда в дополнении World of Warcraft: Midnight.

Речь идёт о рейде Dreamrift, который является частью первого сезона дополнения и необычен тем, что состоит всего из одного босса. Игроки по традиции соревнуются за первое в мире прохождение Mythic-версии рейда, однако победа RAoV QA Strikes Back продержалась недолго.

Во время боя с боссом Chimaerus гильдия нанесла ему почти 300 миллионов единиц урона одним ударом, что позволило моментально завершить схватку. Позже выяснилось, что результат был достигнут благодаря использованию ошибки в игре, после чего Blizzard исключила команду из Hall of Fame.

Интересно, что RAoV QA Strikes Back уже давно известна в сообществе World of Warcraft тем, что активно находит и использует баги для быстрого прохождения контента. Несмотря на санкции со стороны разработчиков, часть игроков относится к таким достижениям с юмором.

На форумах и в соцсетях пользователи даже предложили создать отдельный рейтинг для подобных команд — своеобразный «зал славы эксплойтеров», где могли бы отмечаться игроки, находящие нестандартные способы прохождения контента.

Тем не менее, Blizzard традиционно придерживается жёсткой позиции по отношению к использованию багов в соревновательных режимах, поэтому подобные результаты обычно аннулируются сразу после обнаружения нарушения.