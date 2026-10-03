Blizzard добавила любимый квест "Кайл пропал!" в World of Warcraft: Forever

Сила и честь

Как бы World of Warcraft: Forever ни старалась сохранить опыт классического WoW, есть вещи в истории игры, которые просто необходимо добавить и квест «Кайл пропал!» — одна из них. И Blizzard буквально на днях добавила его в Forever.

Квест «Кайл пропал!» был добавлен в дополнение The Burning Crusade в рамках кампании Make-a-Wish в 2007 году для Эзры Чаттертона, у которого в начале того года диагностировали рак мозга. Чаттертон, известный в игре под ником Ephoenix, озвучил выдающего квест Ахава Уитхуфа, а его собаку Кайла добавили в игру, и игрокам требовалось её найти. Квест появился в патче 2.1.2 19 июня 2007 года и с тех пор остаётся в игре.

К сожалению, чуть больше года спустя, в октябре 2008 года, Чаттертон скончался в возрасте 12 лет. С тех пор квест остаётся любимой частью игры. Но поскольку квест был добавлен во время The Burning Crusade, он не является частью оригинальной игры, а значит, его не должно было быть в World of Warcraft: Forever — даже несмотря на то, что зона, где происходит квест, является стартовой зоной тауренов. Но после того, как игроки попросили Blizzard добавить квест в Forever, он был официально добавлен.

На просьбы игроков, менеджер сообщества Blizzard Kaivax просто написал: «Мы работаем над этим. Следите за новостями». И всего четыре дня спустя, квест стал официально доступен в бета-версии World of Warcraft в составе патча от 1 октября. Джонни Кэш, главный дизайнер Blizzard, добавивший квест, написал:

Я имел честь добавить "Кайл пропал!" в WoW: Forever. Эзра Чаттертон был большим фанатом WoW, создателем и тем кто озвучил Ахава Уитхуфа, еще и создателем Кайла. На этом моменте я прослезился, друзья мои. Покойся с миром, Эзра

Добраться до квеста несложно, особенно если вы начинаете за таурена. NPC Эзры находится в Деревне Кровавого Копыта — первом городе, куда вы попадаете, выполняя квесты в Мулгоре. Вы можете взять квест, как только достигнете 5-го уровня, и вам нужно будет охотиться на долгоногов, пока не получите "Нежное мясо долгонога", которым вы затем накормите Кайла, чтобы он вернулся домой.

Приятно видеть, что, несмотря на то, что Blizzard довольно твёрдо намерена сохранять дух классического World of Warcraft в Forever, она готова немного уступить, чтобы добавить такие любимые моменты истории WoW, как этот квест. Как бы World of Warcraft ни славилась продажей золота и общей токсичностью, именно такие моменты напоминают мне, насколько волшебна эта игра и как много она значит для множества людей.