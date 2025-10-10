Blizzard Entertainment представила финальное контентное обновление для World of Warcraft: The War Within — патч 11.2.7 «The Warning», который станет последней крупной вехой перед выходом нового дополнения Midnight. Его релиз состоится 2 декабря, и он принесёт множество нововведений, включая ранний доступ к жилью, возвращение Гильдии драчунов и эпилог истории «Внутренняя война», плавно переходящий в пролог Midnight.

Сюжетное обновление сосредоточено вокруг Вересы Виндраннер, пропавшей сестры Аллерии и Сильваны, которая отправляется расследовать загадочное пророчество, предвещающее разрушение Квель-Таласа. Этот сюжет станет важным мостом между текущей сагой и грядущим расширением, развивая одну из самых древних и загадочных линий во вселенной Warcraft.

Патч также добавит новую историю Lorewalking: «Эльфы Квель-Таласа», рассказанную Лороуком Чо, где игроки смогут глубже познакомиться с историей эльфов. Не останутся без внимания и пандарены — они наконец-то получат свою серию заданий Heritage Armor, в которой герои вернутся на Странствующий остров, чтобы спасти Фестиваль духов. В квесте появятся знакомые персонажи, включая повзрослевшую Ли Ли Штормстаут.

Одним из главных нововведений станет ранний доступ к системе жилья, которого фанаты ждали долгие годы. Владельцы предзаказа Midnight смогут обустроить собственные дома, собирать декорации и украшать кварталы уже с 2 декабря. Остальные игроки пока смогут посещать жилища других, но открыть собственное смогут только после покупки дополнения.

Кроме того, возвращается The Brawler’s Guild — обновлённая версия старого режима с новыми аренами, боссами, достижениями и наградами, включая два маунта и редкие декоративные предметы для домов.

В патче также стартует событие Turbulent Timeways, где появятся путешествия во времени по Shadowlands и свежие награды, включая уникальных ездовых животных.

Пока фанаты ждут релиза Midnight в начале 2026 года, обновление «The Warning» обещает стать идеальным финалом The War Within — насыщенным контентом, ностальгией и подготовкой к новой эпохе World of Warcraft.