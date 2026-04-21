Blizzard Entertainment выпустила трейлер и подробности патча 12.0.5 для World of Warcraft Midnight

Blizzard Entertainment официально представила патч 12.0.5 для дополнения World of Warcraft Midnight. Обновление станет доступным 21 апреля и добавит в игру масштабные PvE-активности, систему улучшения экипировки и легкие развлекательные режимы. Задача игроков - продолжить сопротивление силам Бездны и их агентам, осваивая свежий контент в Лесах Вечной Песни и Зул'Амане.

Ключевой особенностью обновления станут "Вторжения Бездны". Нападения врага начнутся в Лесах Вечной Песни и Зул'Амане. Механика вторжения разделена на два этапа: сначала игроки отражают малые "Удары Бездны" которые каждую неделю меняют свою дислокацию в локациях. После выполнения достаточного количества таких заданий стартует масштабное событие - "Вторжение Бездны", требующее объединения усилий множества героев Азерота .

Параллельно героям предстоит проникновение на "Ритуальные площадки" - небольшие инсты для групп от 1 до 5 человек, где наги и культисты проводят темные обряды. Основной валютой обновления выступают "Боевые знаки отличия", которые можно обменять на экипировку разного качества.

Система "Кузня Бездны" предлагает новые механики для прогресса. Помогая Дециму, игроки научатся трансмутировать "Туманные ядра пустоты" в мощное снаряжение. Источниками ядер служат рейды первого сезона, мифические подземелья, а также "Обильные Углубления" и охота на "Жертв" на кошмарной сложности. После разблокировки кузни станет доступен квест на создание "Ascendant Nilhammer", позволяющего прокачивать оружие и аксессуары на новый уровень с помощью особых ядер.

Для развлечения в обновление добавлен режим "Битвы декора". Это командная игра в стиле "прятки", разворачивающаяся в Луносвете. Одна команда прячется, принимая облик предметов интерьера, а вторая их ищет. Награды включают нового маунта, игрушки и элементы для жилья.

Любители водной стихии оценят новое повторяемое событие "Бездонные рыбаки". Исследуя воды у побережья Зул'Амана, игроки будут охотиться на экзотических рыб с помощью гарпунов. Заработанные очки открывают доступ к улучшениям дайверского снаряжения и косметическим наградам.