Blizzard готовит крупный апдейт кастомизации в World of Warcraft

В World of Warcraft планируют масштабное обновление системы кастомизации персонажей. Разработчики признают, что возможности настройки для старых рас заметно уступают тем, что получили новые.

В интервью Windows Central дизайнер Мария Хэмилтон рассказала, что команда намерена подойти к вопросу комплексно, а не выпускать изменения частями. По её словам, обсуждаются не только новые элементы внешности, но и переработка анимаций, однако это долгосрочная перспектива.

Главный художник Джей Хван привёл в пример обновлённую систему трансмогрификации в грядущем дополнении World of Warcraft: Midnight, а также развитие механики игрового жилья. Эти изменения закладывают основу для дальнейшего расширения кастомизации.

Конкретных сроков у апдейта пока нет, но в Blizzard подчёркивают: модернизация старых рас — один из приоритетов будущего развития MMORPG.