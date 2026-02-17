ЧАТ ИГРЫ
World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
Blizzard готовит крупный апдейт кастомизации в World of Warcraft

butcher69 butcher69

В World of Warcraft планируют масштабное обновление системы кастомизации персонажей. Разработчики признают, что возможности настройки для старых рас заметно уступают тем, что получили новые.

В интервью Windows Central дизайнер Мария Хэмилтон рассказала, что команда намерена подойти к вопросу комплексно, а не выпускать изменения частями. По её словам, обсуждаются не только новые элементы внешности, но и переработка анимаций, однако это долгосрочная перспектива.

Главный художник Джей Хван привёл в пример обновлённую систему трансмогрификации в грядущем дополнении World of Warcraft: Midnight, а также развитие механики игрового жилья. Эти изменения закладывают основу для дальнейшего расширения кастомизации.

Конкретных сроков у апдейта пока нет, но в Blizzard подчёркивают: модернизация старых рас — один из приоритетов будущего развития MMORPG.

Комментарии:  3
Пользователь ВКонтакте

📡0000🌏0🌍0🌎0000⤵️ // Элен Шах

2
haradrim

ура, вот и фишка следующего аддона! новая кастомизация!

1
Anjy

"Долгосрочные"
Там в долгосрочную надо движок менять...
Но это финансово невыгодно.