Blizzard хочет сделать World of Warcraft менее "пугающим": название Warcraft мешает привлечь новую аудиторию

Руководство Blizzard всё активнее говорит о будущем World of Warcraft, и речь идёт не только о новых дополнениях или изменениях в геймплее. По словам исполнительного продюсера WoW и вице-президента компании Холли Лонгдейл, у студии есть куда более масштабные планы — и они выходят далеко за рамки привычного MMORPG.
В интервью The Game Business Лонгдейл рассказала, что Blizzard стремится сделать World of Warcraft более доступным для широкой аудитории. Это касается не только игровых систем, но и самого восприятия вселенной Warcraft. По её словам, внутри команды не раз поднимался вопрос о том, что название франшизы может отпугивать новичков.
В частности, креативный директор Warcraft Крис Метцен высказывал мнение, что слово «Warcraft» звучит слишком жёстко и может создавать ощущение закрытого, сложного мира. Лонгдейл, впрочем, относится к этому спокойнее и считает, что для миллионов игроков бренд давно стал узнаваемым и понятным — примерно так же, как Warhammer.
Тем не менее Blizzard хочет расширить представление о том, чем является Warcraft сегодня. Разработчики видят WoW не только как игру про рейды и войны, но и как социальное пространство: место, где игроки заводят друзей, отмечают события, исследуют мир и просто проводят время вместе.
По словам Лонгдейл, студия не собирается отказываться от ключевых элементов, за которые фанаты любят World of Warcraft, однако параллельно компания работает над более широкой и долгосрочной стратегией. Blizzard рассматривает Warcraft как вселенную с потенциалом на десятилетия вперёд — и эта вселенная, по их задумке, должна быть открыта для куда большего числа людей, чем когда-либо прежде.
Те не тупые решения по дизайну, а название отпугивает...ну ну. Маркетологи головного мозга.
Если новое название будет не мир Эпштейна, то все остальное будет бессмысленно
Не, ну че - вполне подходит :DDDDDD
Лол, мало того что игра сама по себе детская 12+ с убогим мультяшным дизайном, так и еще и переименуют в World of Honeypony, чтоб соевых ущемленцев не отпугивать.
Что бы привлечь аудиторию, дать возможность просто купить игру и играть, отменив при этом подписочную систему.
Эти люди сами же губят проект.... именно слишком сильное "Для всех" и убивает его ... А они теперь признаются даже что хотят убить варкрафт... метцену бы по таблу дать за такой удар в спину
капец как этот проект ещё не загнулся полностью с этими идиотами.
Те кто сейчас у руля в близзард, видимо ранее работали в дисней-ленде. Вся атмосфера игры и ее персонажи стали типа "ути-пути" и "дайка я тебя обниму". У меня предположение есть, что это связано с тем, что взрослые не так много сидят за играми, а вот их дети (подростки) гараздо платижеспособная аудитория, поэтому игру скатывают в детский садик под них.
World of Pinkpony.
да, да, да, вот только все эти гениальные отрезания корней ни к чему хорошему это не приведет, основная ЦА уйдет, а те кого они хотят привлечь максимум купят один аддон и одну подписку на месяц и так же уйдут.