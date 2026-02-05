Blizzard хочет сделать World of Warcraft менее "пугающим": название Warcraft мешает привлечь новую аудиторию

Руководство Blizzard всё активнее говорит о будущем World of Warcraft, и речь идёт не только о новых дополнениях или изменениях в геймплее. По словам исполнительного продюсера WoW и вице-президента компании Холли Лонгдейл, у студии есть куда более масштабные планы — и они выходят далеко за рамки привычного MMORPG.

В интервью The Game Business Лонгдейл рассказала, что Blizzard стремится сделать World of Warcraft более доступным для широкой аудитории. Это касается не только игровых систем, но и самого восприятия вселенной Warcraft. По её словам, внутри команды не раз поднимался вопрос о том, что название франшизы может отпугивать новичков.

В частности, креативный директор Warcraft Крис Метцен высказывал мнение, что слово «Warcraft» звучит слишком жёстко и может создавать ощущение закрытого, сложного мира. Лонгдейл, впрочем, относится к этому спокойнее и считает, что для миллионов игроков бренд давно стал узнаваемым и понятным — примерно так же, как Warhammer.

Тем не менее Blizzard хочет расширить представление о том, чем является Warcraft сегодня. Разработчики видят WoW не только как игру про рейды и войны, но и как социальное пространство: место, где игроки заводят друзей, отмечают события, исследуют мир и просто проводят время вместе.

По словам Лонгдейл, студия не собирается отказываться от ключевых элементов, за которые фанаты любят World of Warcraft, однако параллельно компания работает над более широкой и долгосрочной стратегией. Blizzard рассматривает Warcraft как вселенную с потенциалом на десятилетия вперёд — и эта вселенная, по их задумке, должна быть открыта для куда большего числа людей, чем когда-либо прежде.