Blizzard и Bolt Production анонсировали премиальную статую Рексара и Миши из World of Warcraft за 1000 евро

Компании Bolt Production и Blizzard Entertainment представили роскошную коллекционную статую, посвященную легендарному дуэту — повелителю зверей Рексару и его верной медведице Мише . Этот тандем хорошо знаком как ветеранам классической Warcraft III, так и игрокам в World of Warcraft и Hearthstone.

Статуя выполнена в масштабе 1/5, а ее общая высота достигает приблизительно 58,4 см. Композиция отличается глубокой анатомической точностью и проработкой текстур. Каждая деталь — от реалистично скульптурированного меха Миши до элементов брони из костей и искусственно состаренной кожи на доспехах Рексара — воспроизведена вручную.

В комплекте с каждым экземпляром поставляется лимитированная художественная литография с оригинальным автографом Сэмуайза Дидье, культового арт-директора и художника Blizzard, сформировавшего визуальный стиль Warcraft.

Рекомендованная розничная цена составляет 1 021,24 евро. Поступление новинки в продажу и отгрузка клиентам запланированы на второй квартал 2027 года — на период с апреля по июнь.