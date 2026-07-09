Blizzard исполнит давнюю мечту фанатов: в патче 12.1 Пепе наконец поселится в домах игроков World of Warcraft

Один из самых узнаваемых талисманов World of Warcraft получит новую роль в обновлении 12.1. Blizzard добавит Пепе в систему игрового жилья, позволив игрокам разместить знаменитую птичку у себя дома и даже вновь брать её с собой в путешествия по Азероту.
Впервые Пепе появился ещё во времена дополнения Warlords of Draenor, где жил в гарнизоне игрока. За прошедшие годы он превратился в одного из самых любимых неофициальных символов MMO и стал появляться в разных уголках игрового мира. Теперь его можно будет поселить в собственном жилище.
Чтобы открыть декоративного Пепе, потребуется приобрести предмет «Механически неотличимый Пепе» за десять купонов сообщества у продавцов декора для питомцев. Украшение можно размещать как внутри дома, так и снаружи. При этом, как и раньше, взаимодействие с птицей даст часовой эффект, благодаря которому Пепе сядет персонажу на голову и будет сопровождать его во время приключений.
Любителям необычного декора Blizzard также позволит размещать сразу нескольких Пепе — каждый занимает всего одну единицу строительного бюджета, так что при желании игроки смогут собрать целую стаю.
Точная дата выхода патча 12.1 пока не объявлена, однако появление Пепе в системе жилья уже стало одной из самых обсуждаемых небольших особенностей будущего обновления среди поклонников World of Warcraft.
За столько лет можно было бы перенести игру на более свежий игровой движок. Таким образом можно было бы привлечь новую аудиторию и повысить продажи. Ресурсов явно достаточно. И в отличии от серии Diablo им даже не нужно выдумывать велосипед.
Я подумал про лягушонка Пепе
А потом из дома можно сделать голубятню.