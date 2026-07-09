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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 421 оценка

Blizzard исполнит давнюю мечту фанатов: в патче 12.1 Пепе наконец поселится в домах игроков World of Warcraft

butcher69 butcher69

Один из самых узнаваемых талисманов World of Warcraft получит новую роль в обновлении 12.1. Blizzard добавит Пепе в систему игрового жилья, позволив игрокам разместить знаменитую птичку у себя дома и даже вновь брать её с собой в путешествия по Азероту.

Впервые Пепе появился ещё во времена дополнения Warlords of Draenor, где жил в гарнизоне игрока. За прошедшие годы он превратился в одного из самых любимых неофициальных символов MMO и стал появляться в разных уголках игрового мира. Теперь его можно будет поселить в собственном жилище.

Чтобы открыть декоративного Пепе, потребуется приобрести предмет «Механически неотличимый Пепе» за десять купонов сообщества у продавцов декора для питомцев. Украшение можно размещать как внутри дома, так и снаружи. При этом, как и раньше, взаимодействие с птицей даст часовой эффект, благодаря которому Пепе сядет персонажу на голову и будет сопровождать его во время приключений.

Любителям необычного декора Blizzard также позволит размещать сразу нескольких Пепе — каждый занимает всего одну единицу строительного бюджета, так что при желании игроки смогут собрать целую стаю.

Точная дата выхода патча 12.1 пока не объявлена, однако появление Пепе в системе жилья уже стало одной из самых обсуждаемых небольших особенностей будущего обновления среди поклонников World of Warcraft.

Обновления 285
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8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Odesseet

За столько лет можно было бы перенести игру на более свежий игровой движок. Таким образом можно было бы привлечь новую аудиторию и повысить продажи. Ресурсов явно достаточно. И в отличии от серии Diablo им даже не нужно выдумывать велосипед.

2
666ANUBIS666

Я подумал про лягушонка Пепе

1
Tiona

А потом из дома можно сделать голубятню.