Blizzard исполнит давнюю мечту фанатов: в патче 12.1 Пепе наконец поселится в домах игроков World of Warcraft

Один из самых узнаваемых талисманов World of Warcraft получит новую роль в обновлении 12.1. Blizzard добавит Пепе в систему игрового жилья, позволив игрокам разместить знаменитую птичку у себя дома и даже вновь брать её с собой в путешествия по Азероту.

Впервые Пепе появился ещё во времена дополнения Warlords of Draenor, где жил в гарнизоне игрока. За прошедшие годы он превратился в одного из самых любимых неофициальных символов MMO и стал появляться в разных уголках игрового мира. Теперь его можно будет поселить в собственном жилище.

Чтобы открыть декоративного Пепе, потребуется приобрести предмет «Механически неотличимый Пепе» за десять купонов сообщества у продавцов декора для питомцев. Украшение можно размещать как внутри дома, так и снаружи. При этом, как и раньше, взаимодействие с птицей даст часовой эффект, благодаря которому Пепе сядет персонажу на голову и будет сопровождать его во время приключений.

Любителям необычного декора Blizzard также позволит размещать сразу нескольких Пепе — каждый занимает всего одну единицу строительного бюджета, так что при желании игроки смогут собрать целую стаю.

Точная дата выхода патча 12.1 пока не объявлена, однако появление Пепе в системе жилья уже стало одной из самых обсуждаемых небольших особенностей будущего обновления среди поклонников World of Warcraft.