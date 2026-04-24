Blizzard извинилась за проблемы в World of Warcraft после выхода патча 12.0.5

Blizzard извинилась перед игроками за проблемы, возникшие в World of Warcraft после выхода обновления 12.0.5. Разработчики признали, что запуск патча оказался неудачным и не соответствовал стандартам студии, а многочисленные ошибки в игре вызвали у сообщества вполне оправданное раздражение.

В официальном обращении команда отметила, что понимает недовольство игроков, поскольку баги нарушили игровой процесс и испортили впечатления от нового контента. По словам разработчиков, сотрудники студии работают практически круглосуточно, чтобы устранить основные проблемы и как можно быстрее стабилизировать работу MMO.

Обновление 12.0.5 должно было добавить в игру несколько новых активностей, включая режим, напоминающий Prop Hunt, дополнительные занятия для рыбалки и PvE-контент, предназначенный для ускоренной прокачки персонажей и альтернативных героев. Однако запуск сопровождался большим количеством технических ошибок.

Так, в новом режиме скрытности игроки могли находить друг друга через мини-карту, что полностью ломало механику пряток. Более того, некоторые участники, которые слишком хорошо скрывались, получали статус «неактивного игрока» и лишались наград.

Проблемы коснулись и системы добычи. В активности Voidforge некоторое время выпадали одинаковые предметы, хотя такого происходить не должно. Позже разработчики исправили ошибку, но она уже успела вызвать недовольство среди игроков.

Список неполадок на этом не закончился. В некоторых регионах временно перестала работать система жилья для персонажей, у отдельных классов появились проблемы со способностями, а часть активностей Delves также функционировала некорректно.

В Blizzard подчеркнули, что команда уже сделала выводы из ситуации и собирается уделять больше внимания качеству запусков обновлений. Разработчики также пообещали чаще и быстрее информировать сообщество о найденных ошибках и ходе их исправления. По их словам, студия намерена вернуть доверие игроков и улучшить процесс выпуска будущих обновлений.