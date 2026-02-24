Blizzard ломает привычный WoW: рейды без аддонов станут сложнее за счёт тактики

Перед выходом дополнения World of Warcraft: Midnight студия Blizzard Entertainment пошла на беспрецедентный шаг — отказалась от поддержки боевых аддонов, полностью изменив подход к созданию рейдов.

По словам ведущего дизайнера сражений Дилана Барке, решение продиктовано не желанием «закрутить гайки» и увеличить входящий урон, а стремлением сделать бои глубже с точки зрения стратегии. Без сторонних инструментов, которые годами помогали игрокам автоматизировать отслеживание механик, разработчики получили больше свободы в проектировании столкновений.

Ранее такие аддоны, как WeakAuras, позволяли продвинутым пользователям буквально программировать подсказки под конкретные механики боссов. Это снижало порог сложности для организованных групп, но одновременно вынуждало Blizzard ограничивать дизайн — особенно в части так называемых «механик на реакцию», где требовалась высокая точность и скорость действий.

Теперь акцент смещается. В новых рейдах сложность будет расти не за счёт увеличения количества атак или урона, а через координацию, коммуникацию и продуманную тактику. Переход от обычного режима к героическому и эпохальному будет ощущаться прежде всего на уровне взаимодействия внутри группы.

Разработчики отмечают, что такой эксперимент для World of Warcraft проводится впервые. Midnight должна предложить иной тип вызова — где успех зависит не от настроенных модов, а от слаженной работы команды и понимания механик.

Выход дополнения запланирован на 2 марта, и игрокам предстоит проверить на практике, насколько оправдана новая философия дизайна рейдов.