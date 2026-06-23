Blizzard может работать сразу над тремя новыми проектами во вселенной Warcraft

В сети появились слухи о нескольких новых проектах во вселенной Warcraft. Согласно утечке, Blizzard может работать над RTS под названием Warcraft Chronicles, новой экшен-RPG, посвящённой Артасу, а также следующим этапом развития World of Warcraft Classic.

Поводом для обсуждений стала находка датамайнера Stiven, который обнаружил новые лицензии для проекта под кодовым названием Camelot. Сообщество считает, что речь идёт о долгожданной версии WoW Classic+, о которой фанаты говорят уже несколько лет.

Дополнительный интерес вызвало изображение, опубликованное на Reddit. На нём якобы представлен внутренний план будущих проектов Blizzard. Согласно этому списку, Warcraft Chronicles может выйти в 2028 году, RPG про Артаса — в 2029-м, а Camelot должен появиться уже в третьем квартале 2026 года.

При этом достоверность информации пока не подтверждена. Известно лишь, что Blizzard действительно готовит некий анонс для поклонников WoW Classic, на который ранее намекали популярные стримеры и представители компании.

Пока что всю информацию стоит воспринимать как слух. Даже если проекты существуют, за несколько лет планы Blizzard могут существенно измениться, а некоторые игры могут быть перенесены или вовсе отменены. Тем не менее утечка уже вызвала большой интерес среди поклонников Warcraft и породила множество обсуждений о будущем франшизы.