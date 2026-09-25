Blizzard начала лишать игроков доступа к бете WoW: Forever за оскорбительные имена персонажей

Blizzard начала принимать меры против участников бета-тестирования World of Warcraft: Forever, использующих оскорбительные или нарушающие правила имена персонажей. В наиболее серьёзных случаях игроки полностью лишаются доступа к бета-версии.

Одной из особенностей WoW: Forever стала новая система двойных имён, позволяющая указывать персонажу имя и фамилию. По словам Blizzard, она дала игрокам больше возможностей для творчества и персонализации, однако некоторые пользователи воспользовались системой не совсем так, как рассчитывали разработчики. На официальном форуме ранее также сообщали о случаях, когда фильтры удавалось обходить, разделяя неподходящие выражения между двумя полями имени.

Теперь персонажи с именами, нарушающими правила, получают принудительное переименование. Для более серьёзных нарушений Blizzard применила жёсткую меру — удаление доступа к бета-тестированию. Разработчики подчеркнули, что эти решения принимались непосредственно командой World of Warcraft и проверялись индивидуально. Служба поддержки не будет рассматривать апелляции по таким санкциям.

Blizzard также предупредила игроков не пытаться специально проверять границы новой системы модерации имён. Автоматизированные механизмы контроля должны заработать в ближайшее время, а попытка создать заведомо неподходящее имя может закончиться потерей доступа к бете. Правила именования World of Warcraft действуют и во время тестирования.

При этом решение уже вызвало споры среди участников тестирования. Некоторые пользователи официального форума утверждают, что лишились доступа из-за сравнительно безобидных или шуточных имён. Один игрок заявил, что использовал привычное ему имя вместе с фамилией Forever, другой пожаловался на наказание за персонажа, который даже не успел войти в игровой мир. Эти заявления независимо не подтверждены. В одном из подобных случаев сотрудник поддержки Blizzard отдельно проверил жалобу пользователя и заявил, что описанное им имя не соответствовало тому, за которое фактически была применена санкция.

Таким образом, Blizzard не запрещает забавные имена как таковые, но предупреждает, что новая система имени и фамилии не является способом обойти действующие правила World of Warcraft. За наиболее серьёзные нарушения участники тестирования рискуют лишиться доступа к WoW: Forever ещё до полноценного запуска игры.