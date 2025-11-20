Blizzard начали тестирование игровых миров "Нового начала" The Burning Crusade Classic

Разработчики World of Warcraft объявили о начале тестирования игровых миров The Burning Crusade Classic, которые будут запущены на серверах «Нового начала» в конце января 2026 года. Версия The Burning Crusade Classic на PTR основана на обновлении 2.5.5.

Первые подробности измененый, которыми поделились разработчики:

Теперь баффы "Героизм" и "Жажда крови" действует на весь рейд;

Теперь после открытия героического режима подземелья или рейда одним персонажем доступ к нему открывается для всех остальных персонажей на вашей учетной записи;

Теперь рейтинг арены каждого персонажа начинается с 1500 очков (вместо 0, как раньше);

Cнижение стоимости приобретения PvP-предметов арены;

Фракционная PvP-экипировка теперь появляется в продаже сразу с началом сезона.

Больше подробностей разработчики опубликовали в своей заметке на официальном форуме игры.