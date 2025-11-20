ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 361 оценка

Blizzard начали тестирование игровых миров "Нового начала" The Burning Crusade Classic

Solstice Solstice

Разработчики World of Warcraft объявили о начале тестирования игровых миров The Burning Crusade Classic, которые будут запущены на серверах «Нового начала» в конце января 2026 года. Версия The Burning Crusade Classic на PTR основана на обновлении 2.5.5.

Первые подробности измененый, которыми поделились разработчики:

  • Теперь баффы "Героизм" и "Жажда крови" действует на весь рейд;
  • Теперь после открытия героического режима подземелья или рейда одним персонажем доступ к нему открывается для всех остальных персонажей на вашей учетной записи;
  • Теперь рейтинг арены каждого персонажа начинается с 1500 очков (вместо 0, как раньше);
  • Cнижение стоимости приобретения PvP-предметов арены;
  • Фракционная PvP-экипировка теперь появляется в продаже сразу с началом сезона.

Больше подробностей разработчики опубликовали в своей заметке на официальном форуме игры.

Источник  
4
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий