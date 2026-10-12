Blizzard не исключает появление Нордскола и Пандарии в World of Warcraft: Forever

Blizzard не исключает, что в будущем World of Warcraft: Forever позволит игрокам посетить Нордскол, Пандарию и другие регионы Азерота. Пока разработчики сосредоточены на воссоздании первого года существования культовой MMO, однако в дальнейшем у проекта может появиться гораздо больше возможностей для развития.

Об этом рассказали исполнительный продюсер и вице-президент World of Warcraft Холли Лонгдейл и помощник директора по производству Клей Стоун в интервью создателю контента JackedIQ. Отвечая на вопрос о возможном появлении новых территорий, Лонгдейл заявила, что «на данном этапе ничто не исключено».

По словам продюсера, дальнейшее развитие игры будет зависеть от решений команды и того, в каком направлении разработчики захотят развивать сюжет. Важную роль сыграет и реакция игроков. При этом Blizzard может расширять существующий мир, постепенно меняя уже знакомые континенты. Лонгдейл отметила, что по мере их развития игроки могли бы провести в этих локациях целую жизнь.

Однако сейчас команда прежде всего сосредоточена на том, чтобы рассказать наиболее интересную историю. Лонгдейл даже в шутку заметила, что сначала разработчики хотели убедиться, что в игру вообще кто-нибудь будет играть.

Судя по успеху бета-тестирования, с интересом аудитории проблем нет. Старший геймдизайнер Джош Гринфилд ранее признался, что за 17 лет работы в Blizzard ещё не сталкивался с настолько впечатляющими показателями. Высокий интерес игроков уже создаёт нагрузку на серверы проекта.

Стоун также подчеркнул, что Азерот — огромный мир, а выбранный для World of Warcraft: Forever период, охватывающий первый год существования оригинальной игры, открывает немало возможностей для творчества. По его словам, у команды есть интересные идеи о том, как развивать этот период и использовать существующий лор.

Пока Blizzard не подтвердила появление Нордскола, Пандарии или других новых регионов. Но разработчики дают понять, что не собираются заранее ограничивать будущее проекта. Главная задача — сохранить дух оригинальной World of Warcraft 2004 года, одновременно находя новые способы развивать её мир.