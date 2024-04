Blizzard не отбрасывает идею выхода консольной версии World of Warcraft в обозримом будущем

На прошлой неделе портал VGC взял интервью у исполнительного продюсера World of Warcraft, Холли Лонгдейл, которая рассказывала о жизни Blizzard после перехода под крыло Microsoft, а также ответила на несколько вопросов касательно будущего World of Warcrtaft.

Журналисты задали вопрос о потенциальном выходе World of Warcraft на консоли, на что она ответила следующее:

Было бы не искренне сказать, что мы не обсуждали это. Конечно же мы говорим об этом. В последние годы наши сотрудники не раз поднимали этот вопрос, а после перехода компании под крыло Microsoft, этот вопрос стал подниматся намного чаще. Мы говорили с командой разработчиков The Elder Scrolls Online, обменялись информацией, мы получили доступ к тому, что сработало у них, и что могло бы сработать у нас. Я не думаю, что это выходит за рамки возможного, но сейчас нам нечем поделится.

На вопрос о будущем World of Warcraft она ответилаа следующее:

На данный момент у нас есть три крутых дополнения в разработке и мы очень гордимся ими. У World of Warcraft все хорошо, и Microsoft очень гордятся тем, чего нам удалось достичь. Так что они просто хотят позволить игре существовать и продолжать быть потрясающей. Они очень поддерживают нас. Мы это Microsoft.

Напоминаем вам, что в этом году к World of Warcraft выйдет крупное дополнение под названием The War Within. Релиз дополения состоится ближе к осени, а сейчас для игроков есть возможность записатся на бета-тестирование, которое должно начатся в ближайшее время.