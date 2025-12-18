Blizzard обьявилa дату выхода предварительного обновления World of Warcraft: Midnight

Разработчики World of Warcraft обьявили, что предварительное обновление Midnight выйдет уже через месяц - 21 января. Напоминаем вам, что полноценный релиз дополнения состоится 3 марта.

В пре-патче Midnight игроки смогут ознакомиться с обновлениями пользовательского интерфейса (UI), опробовать новые изменения боевого дизайна для всех классов, пройти путь охотника на демонов "Пожиратель" и многое другое.

Что еще будет доступно в пре-патче: