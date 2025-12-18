Blizzard обьявилa дату выхода предварительного обновления World of Warcraft: Midnight

Разработчики World of Warcraft обьявили, что предварительное обновление Midnight выйдет уже через месяц - 21 января. Напоминаем вам, что полноценный релиз дополнения состоится 3 марта.
В пре-патче Midnight игроки смогут ознакомиться с обновлениями пользовательского интерфейса (UI), опробовать новые изменения боевого дизайна для всех классов, пройти путь охотника на демонов "Пожиратель" и многое другое.
Что еще будет доступно в пре-патче:
- Новая специализация для охотника на демонов – "Пожиратель";
- Новое героическое древо талантов охотника на демонов – "Аннигилятор";
- Новая комбинация расы и класса – эльф Бездны-охотник на демонов;
- Классовые изменения;
- Сплющивание характеристик;
- Изменения и новинки интерфейса;
- Улучшения трансмогрификации;
- Доступ к домам игроков;
- Новый PvP-режим – "Тренировочные площадки";
- Пре-патч события "Сумеречное вознесение" и "Ветра таинственной удачи".