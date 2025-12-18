ЧАТ ИГРЫ
Blizzard обьявилa дату выхода предварительного обновления World of Warcraft: Midnight

Solstice Solstice

Разработчики World of Warcraft обьявили, что предварительное обновление Midnight выйдет уже через месяц - 21 января. Напоминаем вам, что полноценный релиз дополнения состоится 3 марта.

В пре-патче Midnight игроки смогут ознакомиться с обновлениями пользовательского интерфейса (UI), опробовать новые изменения боевого дизайна для всех классов, пройти путь охотника на демонов "Пожиратель" и многое другое.

Что еще будет доступно в пре-патче:

  • Новая специализация для охотника на демонов – "Пожиратель";
  • Новое героическое древо талантов охотника на демонов – "Аннигилятор";
  • Новая комбинация расы и класса – эльф Бездны-охотник на демонов;
  • Классовые изменения;
  • Сплющивание характеристик;
  • Изменения и новинки интерфейса;
  • Улучшения трансмогрификации;
  • Доступ к домам игроков;
  • Новый PvP-режим – "Тренировочные площадки";
  • Пре-патч события "Сумеречное вознесение" и "Ветра таинственной удачи".
