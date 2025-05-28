Blizzard обьявила точную дату запуска Mists of Pandaria Classic - поиграть за "классических" панд вы сможете 21 июля

Команда разработчиков классических версий World of Warcraft объявили не только дату запуска следующего классического дополнения, но и подробности того, когда стоит ожидать предварительное обновление.
Запуск Mists of Pandaria Classic состоится одновременно во всем мире 21 июля 2025 г., а предварительное обновление стоит ожидать тремя неделями ранее – 2 июля. Об этом компания Blizzard объявила сегодня, опубликовав соответсвующую новость во всех социальных сетях.
С запуском дополнения игрокам станет доступен для исследования новый континент Пандарии, максимальный уровень персонажей повысится до 90, классы получат очередные изменения в балансе, а в подземельях станет доступен новый режим испытаний.
Кроме того, игроков ждёт мировое событие «Атака на остров Терамор», которое расскажет предысторию экспедиции в Пандарию. Для любителей пвп откроют новую арену и два новых поля боя. Запуск первого PvP-сезона состоится через неделю после запуска дополнения.
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Больше подробностей вы можете узнать из официального сайта игры (на английском).
Чёт какой-то уже не совсем классик получается, так у них обнова с играбельными рептилоидами со временем тоже им станет. В моём понимании классик - это до лича включительно, ну, возможно, катаклизм с натяжкой, а вот это всё уже новодел.
Ну по-хорошему Классик один, и эти сервера у них есть, а это - просто по второму кругу для всех, кому это интересно. К названию можно конечно привязываться, но только разве что ради того, чтобы прикопаться к чему-нибудь.
Классик это всё что не актуал. А твоё понимание это лишь твоё понимание.
Нет чел, это так не работает, от того, что у тебя машина купленная 15 лет назад вышла из производства и было произведено несколько рестайлингов, твоя машина от этого классикой не стала....
// Равиль Галеев
Элайджа в том ролике был бесценен, кик болз и долфин дед тоже.
Игра нуль, но я первый.