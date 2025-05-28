Blizzard обьявила точную дату запуска Mists of Pandaria Classic - поиграть за "классических" панд вы сможете 21 июля

Команда разработчиков классических версий World of Warcraft объявили не только дату запуска следующего классического дополнения, но и подробности того, когда стоит ожидать предварительное обновление.

Запуск Mists of Pandaria Classic состоится одновременно во всем мире 21 июля 2025 г., а предварительное обновление стоит ожидать тремя неделями ранее – 2 июля. Об этом компания Blizzard объявила сегодня, опубликовав соответсвующую новость во всех социальных сетях.

С запуском дополнения игрокам станет доступен для исследования новый континент Пандарии, максимальный уровень персонажей повысится до 90, классы получат очередные изменения в балансе, а в подземельях станет доступен новый режим испытаний.

Кроме того, игроков ждёт мировое событие «Атака на остров Терамор», которое расскажет предысторию экспедиции в Пандарию. Для любителей пвп откроют новую арену и два новых поля боя. Запуск первого PvP-сезона состоится через неделю после запуска дополнения.

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Больше подробностей вы можете узнать из официального сайта игры (на английском).