Blizzard обьявили о запуске бета-тестирования World of Warcraft: The War Within

Разработчики World of Warcraft обьявили об успешной установке предварительной версии грядущего дополнения The War Within на тестовых серверах (PTR).

Поучаствовать в бета-тестировании смогут лишь представители прессы, известные стримеры, те кто купил "Epic Edition" издания дополнения, а также небольшое количество случайных людей, которые подали заявку на тестировании на официальном сайте игры.

В честь запуска этого тестирования был опубликован новый трейлер, который вы можете наблюдать выше. Во время этого тестирования разработчики намерены выявить как можно больше багов и прочих недочетов игры, что бы предоставить максимально комфортный игровой опыт игрокам на запуске дополнения.

Если вы стали одним из таких участников, то в вашем лаунчере Battle.net станет доступен соответствующий параметр для установки бета-клиента. Напоминаем вам, что релиз дополнения состоится в конце года (предположительно в конце октября). Точную дату релиза разработчики обьявят позднее.