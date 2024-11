Blizzard обьявили сервера "нового начала" для World of Warcraft: Classic

Разработчики World of Warcraft анонсировали фреш сервера для классической версии игры. Запуск новых серверов назначен на 21 ноября. На официальном форуме игры былы опубликованы подробности этого запуска, с которыми вы можете ознакомиться ниже.

Информация об игровых мирах World of Warcraft Classic, приуроченных к 20 годовщине игры

В рамках продолжающегося празднования 30-летия франшизы Warcraft мы рады сообщить о запуске новых серверов WoW Classic, что произойдёт уже 21 ноября.



Размеры серверов и правила



Сейчас отдельно взятый сервер WoW Classic может вместить в себя намного больше игроков, чем когда-либо. Поэтому для новых серверов, запускаемых в честь годовщины, мы ограничиваем их количество по 1 для каждого типа (PvE, PvP, "Хардкорный"). Это позволит как новым, так и возвращающимся игрокам быть уверенными, что их игровой мир будет стабильным и здоровым. Мы можем создать и новые сервера, если это будет соответствовать запросам игроков, но наша цель состоит в том, чтобы их было как можно меньше.



Когда 21 ноября состоится запуск, мы ожидаем, что будут иметь место очереди. Параллельно с этим мы будем повышать вместимость сервера, чтобы он смог впустить всех игроков, что пытаются войти. Поэтому мы заранее просим вас проявить терпение и понимание.



The Burning Crusade Classic



Мы также рады объявить, что новые сервера будут прогрессировать и все персонажи перейдут в The Burning Crusade Classic, как только завершатся все этапы классической эпохи. Это будет наше первое возвращение в Запределье после запуска дополнения The Burning Crusade Classic в 2021 году.



Что касается "Хардкорных" серверов, то они на рельсы Burning Crusade не перейдут. "Хардкорный" режим всегда был сфокусирован на прокачке с 1 по 60 уровень, что обусловлено механиками и сложностью классической версии игры. The Burning Crusade же вводит в игру ряд изменений, которые на наш взгляд не очень хорошо сочетаются с "Хардкорным" подходом.



Философия #NoChanges и #Changes



Наша цель – сохранить дух оригинального World of Warcraft, который и сделал его таким особенным. Хотя мы не будем придерживаться правила #NoChanges со всей его строгостью, тем не менее, мы постараемся приблизить игровой опыт к классическому настолько, насколько это в принципе возможно. Отклонений от версии 2019 года будет минимальное количество.



С момента выхода в 2019 году мы отклонялись от изначальных правил, руководствуясь заботой о здоровье игры. Изменениям, например, подверглась система внутриигровых жалоб, смена лидера гильдии, добавление устройства, позволяющего сохранять мировые усиления, улучшения системы рангов в PvP и различные улучшения графики. На новых серверах все эти изменения будут доступны сразу же.



Как и прежде, мы продолжим внимательно следить за вашими отзывами и при необходимости внесём дополнительные коррективы.



Пользовательский интерфейс и поиск группы



В классические времена игроки использовали множество разнообразных инструментов и методов, чтобы скооперироваться с другими игроками. Коль скоро, для каждого типа серверов будет лишь по 1 игровому миру, мы ожидаем, что население каждого из них будет высокой. И хотя мы аплодируем находчивости игроков, создающих различные внеигровые инструменты, которые облегчают социальные взаимодействия, мы всё же считаем, что отсутствие чего-то подобного в игре – это упущение.



Чтобы поддержать командную игру, мы вводим функционал поиска группы, который позволит игрокам создавать, присоединяться и искать группы в ручном режиме. Также мы вводим новый канал чата "Услуги", в котором игроки смогут рекламировать различные услуги, такие как порталы, призывы и прочие. Все подобные объявления должны отправляться исключительно в канал "Услуги". Объявления отправленные в какой-либо другой канал станут предметом для жалоб и санкций.



Для тех игроков, которые скучают по оригинальному интерфейсу гильдий, мы вводим переключатель, что позволит им выбрать, какой именно интерфейс гильдии они хотят использовать.



"Хардкорные" правила и прогресс



Впервые на "Хардкорных" серверах будет идти прогресс сквозь все этапы классического контента. Это значит, что Огненные Недра откроются одновременно как для обычных и PvP-серверов, так и для "Хардкорных". Мы с нетерпением ждём возможности увидеть, как именно игроки будут готовиться к новому этапу. Обратите внимание, что поля боя на "Хардкорных" игровых мирах будут недоступны.



Мы ожидаем, что всё остальное останется прежним. Паладины не смогут использовать комбинацию "Камень возвращения + Божественный щит", "Реинкарнация" шаманов и "Камень души" чернокнижника не будут работать. Дуэль на смерть (мак'гора) также будет активна, а лимит на количество негативных и позитивных эффектов будет убран.



Огненные недра и Ониксия



Мы хотим, чтобы игроки в полной мере погрузились в развитие персонажей и развивались в своём собственном темпе без какой-либо спешки. Мы хотим, чтобы перед игроками не стоял вопрос: "А не опоздал ли я? Не слишком ли поздно уже начинать?".



Чтобы поддержать такой подход, мы решили отложить выход Огненных Недр и Логова Ониксии на несколько недель. Они откроются 12 декабря.



Перенос персонажей



На праздничных игровых мирах перенос персонажей будет недоступен (за исключением переноса "Хардкорного" персонажа на обычные игровые миры). PvE-персонажи останутся на PvE-серверах, а PvP-персонажи останутся на PvP-серверах. Если хардкорные персонажи (живые или мёртвые) пожелают перенестись на обычный сервер, они смогут это сделать, но обратного пути уже не будет.



Баланс фракций на PvP-серверах



В "Сезоне открытий" мы ввели принудительный баланс популяции фракций на PvP-серверах. Это привело к тому, что баланс фракций был почти идеальным. Как только баланс начинает сдвигаться в сторону одной из фракций, создание персонажей за эту фракции временно ставится на паузу, пока баланс не будет восстановлен.



Результаты такого подхода были невероятно удачными, также хорошими были и отзывы. Поэтому такой подход сохранится и на новых серверах.



GDKP-рейды



Подобно тому, как обстояли дела на серверах "Сезона открытий", мы не разрешаем GDKP-рейды на новых серверах. Имейте в виду, что ограничения будут действовать лишь для серверов Североамериканского и Европейского регионов.



Мы понимаем, что многие игроки находят такой способ сбора экипировки для персонажа удобным, но в то же время считаем, что такой подход разъедает социальную ткань игры, которая является неотъемлемой частью классического духа. Отзывы касательно такого запрета были сугубо положительными, и соответствуют нашим собственным целям.



Впрочем, мы будем внимательно следить за вашими отзывами, и допускаем, что этот запрет может быть пересмотрен в будущем.



Мы с нетерпением ждём запуска новых праздничных серверов. Спасибо за вашу поддержку, и до встречи на Азероте!



Искренне ваша, команда Classic.