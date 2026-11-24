Blizzard меняет API модификаций в World of Warcraft: Forever, лишая аддоны возможности определять конкретные игровые слои и выбирать нужный. Это усложнит поиск редких противников, ресурсов и подходящих условий для PvP, хотя полностью переключение между слоями не исчезнет.

Система слоев (layering) помогает распределять игроков на переполненных мегасерверах, чтобы тысячи пользователей не мешали друг другу выполнять задания и собирать ресурсы. Однако разработчикам интерфейсных модификаций сообщили об изменениях: функции, которые раньше возвращали названия и идентификаторы игровых миров, теперь будут выдавать пустую строку или ноль. Кроме того, идентификаторы слоев в GUID существ, транспорта, питомцев и объектов станут скрытыми.

В результате аддоны вроде Layer Swap и TitanLayer больше не смогут направлять игроков на конкретный слой. Например, не получится целенаправленно отправиться туда, где заметили редкого моба, ценную рудную жилу или мирового босса. Переключаться между слоями по-прежнему можно, но выбор будет фактически случайным — в надежде найти менее загруженную локацию или подходящую активность.

Тем временем игроки продолжают находить в World of Warcraft: Forever небольшие секреты. Например, после выполнения цепочки заданий можно получить игрушку, превращающую персонажа в фурболга на три минуты. Перезарядка составляет всего одну минуту, однако любой полученный урон мгновенно отменяет превращение. Поэтому отправиться в таком облике на полноценный рейд или в подземелье не выйдет.