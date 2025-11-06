Blizzard опровергли слухи о консольном релизе World of Warcraft

В недавнем комментарии геймдиректор World of Warcraft Ион Хаззикостас напрямую ответил на предположения игроков о том, что последние изменения в дизайне классов являются подготовкой к консольному релизу. “Это не так”, — заявил геймдиректор, подчеркнув, что если бы такая работа велась, студия прямо бы сообщила об этом сообществу.

Чтобы быть полностью откровенными, скажу, что у нас нет причин что-либо скрывать. Если бы мы активно работали над портированием World of Warcraft на консоли или другие платформы, мы бы прямо говорили: “Мы работаем над этим. Предстоит много работы, но это цель, которой мы хотим достичь”. Наш фокус остается на ПК



Геймдиректор World of Warcraft Ион Хаззикостас

Спекуляции о консольном порте WoW возникли из-за нескольких факторов. Во-первых, Blizzard добавили в игру поддержку геймпадов, что может служить основой для консольной версии. Во-вторых, Midnight вводит значительные упрощения в дизайн классов, сосредоточенные на визуальной ясности и доступности. Некоторые геймеры восприняли эти нововведения как потенциальную подготовку к релизу на консолях.

В-третьих, Microsoft (владелец Activision Blizzard) активно развивают экосистему Game Pass и обсуждают возможность запуска Windows на следующих консолях Xbox, что теоретически позволило бы играть в PC-версии WoW.