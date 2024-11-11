Blizzard опубликовала ностальгический ролик в честь 20-ти летия World of Warcraft

Разработчики World of Warcraft опубликовали новый трейлер, в котором решили пробежаться по знакомым локациям и событиям истории Азерота за прошедшие 20 лет.

Blizzard напоминает, что в эту среду пройдет крупное мероприятие под названием Warcraft Direct, на котором нам расскажут об успехах франшизы Warcraft за прошедшие 30 лет, а также поделятся планами на будущее.

Подключайтесь к Warcraft Direct 13 ноября в 21:00 по московскому времени и отпразднуйте 20 лет приключений на Азероте.

По слухам, компания готовит крупный анонс по Warcraft 3: Reforged, ремастер Warcraft 2 и другие крупные обновления по играм серии Warcraft.