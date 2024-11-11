Blizzard опубликовала ностальгический ролик в честь 20-ти летия World of Warcraft

Разработчики World of Warcraft опубликовали новый трейлер, в котором решили пробежаться по знакомым локациям и событиям истории Азерота за прошедшие 20 лет.
Blizzard напоминает, что в эту среду пройдет крупное мероприятие под названием Warcraft Direct, на котором нам расскажут об успехах франшизы Warcraft за прошедшие 30 лет, а также поделятся планами на будущее.
Подключайтесь к Warcraft Direct 13 ноября в 21:00 по московскому времени и отпразднуйте 20 лет приключений на Азероте.
По слухам, компания готовит крупный анонс по Warcraft 3: Reforged, ремастер Warcraft 2 и другие крупные обновления по играм серии Warcraft.
wow как бы намекает новым процам - присаживайтесь на диванный кастинг
История ВоВ печальна, она из величественной, сложной и интересной игры, превратилась в действие для казуальных задротов с пандами. Эххх, а я ведь так и не выбил коня Ривендера...
Когда вов только появилась народ ещё толком не пользовался гайдами,сотсетями и голосовыми чатами,вот она и была сложная.Сейчас такое уже не выйдёт.
Великолепная игра которая дарила и продолжает дарить нереальные эмоции и ощущения. В этой игре были как взлеты и падения, но главная её задача осталась неизменной, в горе и радости она дарила ощущения и эмоции. Когда в семье разлад и плохие дни, зайдя в игру на РТ пообщавшись с людьми которые были тебе как близкие друзья становилось легче, я рад что эта игре появилась в моей жизни и пока есть возможно я буду продолжать быть там.... ЗА ОРДУ!!!
Бедные воверы - 20 лет в трубу.))