Компания Blizzard Entertainment представила новый обзорный трейлер World of Warcraft: Forever, посвящённый первым шагам игроков в мире Азерота. Ролик знакомит с основными возможностями MMORPG и показывает, чем можно заняться во время приключений.

В центре внимания оказались путешествия по Азероту, знакомство с другими игроками и совместные приключения. Авторы напоминают, что World of Warcraft предлагает не только сражения и выполнение заданий, но и возможность стать частью большого сообщества.

Игроки смогут объединяться с единомышленниками, отправляться в путешествия вместе с представителями своей фракции и исследовать разнообразные уголки игрового мира. При этом необязательно постоянно искать новые испытания — иногда можно просто наслаждаться живописными пейзажами Азерота.

Новый ролик Getting Started in Azeroth рассчитан прежде всего на тех, кто только собирается познакомиться с игрой. Он демонстрирует атмосферу виртуального мира и рассказывает о возможностях, доступных начинающим путешественникам.