Blizzard опубликовала расписание 45-минутной трансляции Warcraft 30th Anniversary Direct

Blizzard опубликовали расписание трансляции Warcraft 30th Anniversary Direct, премьера которого назначена на среду, 13 ноября, 20:45 по московскому времени. Компания готовит крупные анонсы для игр серии RTS Warcraft, всех версий World of Warcraft, Hearthstone и Warcraft Rumble.

Прямая трансляция в честь 30-летия Warcraft: празднование, размышления и взгляд в будущее



Добро пожаловать на эпическое празднование 30-летия Warcraft! Присоединяйтесь к нам в душевном путешествии сквозь три десятилетия приключений, товарищества и незабываемых моментов на Азероте и за его пределами. В этом специальном 45-минутном видео мы собрали вместе творческие умы, стоящие за World of Warcraft, Warcraft RTS, Hearthstone и Warcraft Rumble.

Из первых уст от наших команд разработчиков вы узнаете об их размышлениях о вехах прошлого:

30 лет Warcraft RTS: узнайте от команды, работающей над играми, с которых все началось, о том, как они собираются выпустить новые захватывающие обновления для Warcraft III Reforged и не только.

20 лет World of Warcraft: охватите взором эволюцию самой любимой MMORPG в мире и узнайте, что ждет и WoW Classic, и современный WoW... а в конце вас ожидает особое объявление.

10 лет Hearthstone: отпразднуйте десятилетие стратегической карточной игры и узнайте о грядущих обновлениях.

1 год Warcraft Rumble: присоединитесь к нам на праздновании нашей 1-й годовщины и узнайте об интересных новинках, которые уже ждут на горизонте.

Это не просто взгляд назад – это теплые слова благодарности нашему невероятному сообществу и провидческий взгляд в будущее вселенной Warcraft. Неважно, являетесь ли вы фанатом на всю жизнь или возрождаете свою страсть – никогда еще не было лучшего времени, чтобы снова погрузиться в мир, который вы любите. Давайте вместе начнем следующую главу. Приключения продолжаются!