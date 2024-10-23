Blizzard опубликовала трейлер к запуску празднования 20-й годовщины World of Warcraft

Blizzard опубликовала трейлер запуска празднования 20-й годовщины World of Warcraft, в котором приглашает игроков поучаствовать во множестве внутриигровых ивентов, посетить новый рейд в глубинах черной горы, примерить на себя обновленные варианты комплектов брони из классических дополнений, а также заполучить в свою коллекцию множество декоративных украшений.

Коротко о главном: