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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 172 оценки

Blizzard опубликовала трейлер к запуску празднования 20-й годовщины World of Warcraft

Solstice
Новости

Blizzard опубликовала трейлер запуска празднования 20-й годовщины World of Warcraft, в котором приглашает игроков поучаствовать во множестве внутриигровых ивентов, посетить новый рейд в глубинах черной горы, примерить на себя обновленные варианты комплектов брони из классических дополнений, а также заполучить в свою коллекцию множество декоративных украшений.

Коротко о главном:

  • Празднование 20-й годовщины продлится с сегодняшнего дня и до 7 января 2025 г.;
  • Во время выполнения задний праздничных событий игроки будут получать "Жетоны торжества", которые можно будет менять на косметические награды;
  • В игру вернут несколько мировых боссов;
  • Путешествия во времени по подземельям классического World of Warcraft;
  • Новый рейд в Глубинах Черной Горы;
  • Новые звания, маунты, достижения и многое-многое другое, о чем вы можете узнать больше из материала ниже.
Blizzard опубликовали официальный обзор ивентов и новинок празднования 20-й годовщины World of Warcraft
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Kvizac Haderah

Забросил WoW со времен Катаклизма и больше не тянет. Наверное я повзрослел...

-3
Pastofarian

Недавно Cataclysm classic вышел :-) Месяца 3 назад.

-1
Unicorling

Драгонфлай это единственное дополнение которое реально понравилось

0
Unicorling

У меня подписка кончилась, так что увы нет, лучше бы скидку сделали на длц к дябло 4 а то 4700р нееее

-4