Blizzard опубликовала трейлер к запуску празднования 20-й годовщины World of Warcraft

Blizzard опубликовала трейлер запуска празднования 20-й годовщины World of Warcraft, в котором приглашает игроков поучаствовать во множестве внутриигровых ивентов, посетить новый рейд в глубинах черной горы, примерить на себя обновленные варианты комплектов брони из классических дополнений, а также заполучить в свою коллекцию множество декоративных украшений.
Коротко о главном:
- Празднование 20-й годовщины продлится с сегодняшнего дня и до 7 января 2025 г.;
- Во время выполнения задний праздничных событий игроки будут получать "Жетоны торжества", которые можно будет менять на косметические награды;
- В игру вернут несколько мировых боссов;
- Путешествия во времени по подземельям классического World of Warcraft;
- Новый рейд в Глубинах Черной Горы;
- Новые звания, маунты, достижения и многое-многое другое, о чем вы можете узнать больше из материала ниже.
Забросил WoW со времен Катаклизма и больше не тянет. Наверное я повзрослел...
Недавно Cataclysm classic вышел :-) Месяца 3 назад.
Драгонфлай это единственное дополнение которое реально понравилось
У меня подписка кончилась, так что увы нет, лучше бы скидку сделали на длц к дябло 4 а то 4700р нееее