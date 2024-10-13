Blizzard опубликовали официальный обзор ивентов и новинок празднования 20-й годовщины World of Warcraft

Присоединитесь к празднованию 20-й годовщины World of Warcraft у Пещер времени, расправьте крылья в качестве нового драктира-охотника, разбойника, жреца, мага, воина или чернокнижника, переродитесь в новом облике шамана и многое другое.

Отпразднуйте 20-ю годовщину World of Warcraft

Присоединяйтесь к празднованию: World of Warcraft отмечает свое 20-летие новыми развлечениями и множеством способов заработать валюту.

Когда: 23 октября, 2024 г. – 7 января, 2025 г.

Где: снаружи Пещер времени в Танарисе

Коротко обо всем



Вот что вас ждет во время празднования 20-й годовщины:

Получите и потратьте новую валюту – Жетоны торжества бронзовых драконов – для пополнения своей коллекции новыми предметами.

Посетите новое рейдовое подземелье – Глубины Черной Горы

Соберите декоративные комплекты знаменитых доспехов 2 уровня

Совершите путешествие во времени по подземельям классического World of Warcraft

Заслужите новое средство передвижения, награды за выслугу лет для сотрудников Blizzard и многое другое

Поучаствуйте в праздновании на расширенном событии у Пещер времени

Посетите вместе с Хроми ее новое искаженное временем приключение

Разыщите и разгадайте новые секреты во время работы с посетителями

Победите вторгнувшихся на празднование локальных боссов, в том числе Ша Злости и Аркавона Стража Камня

Устройте PvP-отмщение в "Мести Коррака" на Альтеракской долине

Отпразднуйте 30 лет Warcraft с тематическими украшениями для спины в стиле Warcraft III из Торговой лавки

Вы приглашены



Игроки 10-го уровня и выше получат задание "Еще одно своевременное приглашение", приглашающее их на праздник в Танарисе у Пещер времени.



Поговорите с Илланой, чтобы завершить это задание, а затем получите еще несколько одноразовых заданий, чтобы узнать о событии побольше.



Новая валюта



Выполняйте задания и участвуйте мероприятиях, чтобы заработать Жетоны торжества бронзовых драконов, которые во время празднования 20-й годовщины можно потратить на товары, включая старые предметы, вернувшиеся с предыдущих юбилеев, и новые вещи.



Погрузитесь в рейд Глубины Черной Горы

Присоединитесь к Мойре Бронзобород, когда драконы бронзовой стаи позволят ей заглянуть в историю прошлого и провести нас по восьми эпическим рейдовым боссам.



Игроки могут встать в очередь на участие в этом эпическом рейде с помощью инструмента Поиска группы (горячая клавиша: I) или создать свою собственную группу из 10-15 персонажей, поговорив с Мойрой, для посещения обычного и героического уровней сложности.



Получите комплекты доспехов 2 уровня

Мы усовершенствовали некоторые классические комплекты доспехов 2 уровня для всех классов, включая те, которые не существовали на момент появления этих наборов – например, монахов и пробудителей, – и всего получилось тринадцать классовых комплектов! Каждый набор поставляется в виде комплекта из 9 предметов, включая плащ, чтобы вы выглядели соответствующим образом с головы до пят.

Рыцарь смерти: Вечные доспехи бледного всадника

Охотник на демонов: Вечные доспехи странника Пустоты

Друид: Вечные доспехи Ярости Бури

Пробудитель: Вечные доспехи Хранителя Земли

Охотник: Вечные доспехи охотника на драконов

Маг: Вечные регалии ветра Пустоты

Монах: Вечная броня августейшего аколита

Паладин: Вечные доспехи Правосудия

Жрец: Вечные ризы превосходства

Разбойник: Вечные доспехи Кровавых Клыков

Шаман: Вечные одежды десяти бурь

Чернокнижник: Вечные одеяния возмездия

Воин: Вечная броня Гнева

Вернитесь в прошлое и продемонстрируйте гордость своим классом, приобретя эти предметы с помощью Жетонов торжества бронзовых драконов, заработанных во время празднования 20-й годовщины.



Классическое путешествие во времени



Примите участие в новом событии путешествий во времени в подземельях, которое проведет вас через оригинальную версию Мертвых копей, Зул'Фаррак, Забытый Город (восточное и западное крыло), а также живую и мертвую части Стратхольма за новыми эпическими наградами. Вставайте в очередь через Путеводитель по приключений или с помощью инструмента Поиска группы с игроками 10-го уровня и выше.

Игроки смогут посетить специальных торговцев, чтобы получить новые средства передвижения, питомцев и облики трансмогрификации.



Вот лишь некоторые предметы, которые вы сможете найти у торговцев путешествий во времени после начала 20-й годовщины:

Зачарованный ковер из колдовской ткани (продается у Аузина в Даларане – Wrath of the Lich King)

Ааманийский охотничий медведь (продается у Купри в Шаттрате – The Burning Crusade)

Блеклоперый гиппогриф (продается у Бобадорму в Танарисе – классический World of Warcraft)

Получите новое средство передвижения, награды за выслугу лет и не только



Во время работы в компании сотрудники Blizzard получают специальные награды за выслугу лет. Вдохновившись этими наградами, мы создали новое целиком облаченное в броню в похожем стиле средство передвижения – Ураган Холодного Пламени. Этот летающий транспорт в синем пламени создан по мотивам своего огненного кузена, Пепла Ал'ара, и позволит вам продемонстрировать свои годы службы на защите Азерота.



Игроки также смогут заработать облики предметов, вдохновленных наградами за выслугу лет, – меча, щита и короны для демонстрации в игре, а также вариант кольца для сотрудников в качестве игрушки.

Выделитесь на фоне остальных, добавив в свою коллекцию игрушку в виде воздушного шара 20-го юбилея и двух очаровательных питомцев-владык рока – Казика и Ужастика.



В течение ограниченного времени вы также сможете обнаружить некоторые возвращенные предметы прошлых годовщин, которые можно приобрести за Жетоны торжества бронзовых драконов, посетив Лавочника Реджинальда в Павильоне празднования и изучив его ассортимент.

Цепь гончей недр: учит призывать и отпускать транспорт гончую недр.

Обсидиановый разрушитель миров:учит призывать и отпускать транспорт обсидиановый разрушитель миров.

Малыш Нефариан:учит призывать спутника малыша Нефариана.

Пылающий корги: учит призывать спутника пылающего корги.

Дракончик Ониксии: учит призывать спутника дракончика Ониксии.

Крохотная Искра Ненависти: учит призывать спутника крохотную искру ненависти.

Медвежонок Blizzard: учит призывать спутника медвежонка Blizzard.

Присоединитесь к празднованию у Пещер времени



В этом году праздничное мероприятие расширилось, и стая бронзовых драконов подготовила снаружи Пещер времени множество новых и увлекательных развлечений.



Покажите свою трансмогрификацию на сцене "Модной лихорадки" под руководством Алтеи. Подружитесь с Абигейл Цирилдотр на арене "Ездомании" и покажите свою коллекцию транспорта. Присоединитесь к Хранителю истории Чо на "Сцене сказителя", чтобы услышать эпическую историю, пропустить которую просто невозможно. Сфотографируйтесь с товарищами по гильдии, полюбуйтесь эпическими пейзажами, превратитесь в своего питомца, переоденьтесь в известных героев или злодеев, покатайтесь на коньках или на воздушном шаре, который будет лениво парить по всей площадке мероприятия. В Танарисе есть на что посмотреть и есть чем заняться на празднике, который доступен для игроков 15 уровня и выше.



Новые локальные боссы

Практически на каждой вечеринке встречаются нарушители порядка, и это относится к нашему юбилейному празднику. Мы возвращаем в игру классических локальных боссов прошлого, таких как Вестник рока, Азурегос, Владыка Каззак и Драконы Кошмара, а также добавляем парочку дополнительных мешающих празднованию злодеев в пески Танариса – Ша Злости и Аркавона Стража Камня.



Игроки могут присоединиться к их выдворению, начиная с 15-го уровня, чтобы получить отличные награды и юбилейную валюту.



"Кодекс Хроми"

Хроми готова к любым испытаниям, но из-за уникальности своей роли она не следила за порядком в своем кодексе. Когда ее попросили составить временной маршрут по событию открытия врат Ан'Киража, она обнаружила, что все перепуталось. Ей понадобится помощь героев Азерота, чтобы вновь расставить все по своим местам и отправить врагов из песков Силитуса туда, где им самое место. Игроки могут встать в очередь на этот сценарий для 10-20 человек, начиная с 15-го уровня.



Требуется помощник для работы с посетителями

В отделе по работе с посетителями появился новый помощник – Аликс, которая надеется сделать свою работу лучше, чем ее предшественник. Посетители прибывают на праздник и Аликс испытывает сложности, поэтому ей не помешала бы небольшая помощь, чтобы сделать это событие незабываемым. К счастью, она нашла семью клыкарров, занимающуюся тайными расследованиями, которые стали идеальными помощниками в освоении игроками инструментов секретного ремесла.



Каждую неделю помогайте Аликс разгадывать новые тайны гостей, используя свои навыки поиска секретов, и будьте начеку в поисках украденных праздничных товаров. Следуйте за слухами и разгадывайте тайны – если сможете. Мы рассчитываем на вас, искатели секретов.



Игроки смогут начать работу над решением первых секретов 28 октября, а дополнительные откроются 4 ноября.



"Месть Коррака" возвращается



Сбивайте с ног своих врагов, разрушайте их укрепления и сдавайте добытые из их тел жетоны для призыва могущественных подкреплений в "Мести Коррака", старинном поле боя, вдохновленном первыми днями существования Альтеракской долины.



Игроки, выполнившие задание "Месть Коррака", получат в награду одно из двух средств передвижения в зависимости от фракции своего персонажа: боевого барана клана Грозовой Вершины (Альянс) или рычуна из клана Северного Волка (Орда).



Игроки, участвующие в сражениях во время празднования юбилея, также смогут нажать на Оружейную стойку Альянса или Военные припасы Орды, расположенные в начальных точках поля боя, чтобы облачиться в PvP-комплекты прошлых лет.



Отпразднуйте 30 лет Warcraft с Торговой лавкой!

Отпразднуйте 30-летие Warcraft с помощью ноябрьской Торговой лавки. В течение месяца игроки могут заполнять шкалу, чтобы заработать четыре декоративных украшения для спины в стиле знаковых щитов, представляющих фракции Warcraft III – орков, людей, ночных эльфов и Плеть.



Драктиры новых классов расправляют крылья

Расправьте свои крылья, сыграв за нового драктира-охотника, разбойника, жреца, мага, воина или чернокнижника. Избрав один из этих новых классов, будучи драктиром, вы сможете выбирать между боем в облике драктира и сражением в облике человека, активировав Облик человека, который переключает вас между обликами. Кроме того, вы можете активировать Выбранный облик, который будет автоматически переключать вас в облик драктира при входе в бой и возвращать в облик человека при выходе из боя.



Драктиры-пробудители продолжат использовать облик драктира во время боя, так как многие способности подчеркивают их драконью природу. Также с добавлением новых классов драктирам мы внесем некоторые дополнительные изменения в их расовые умения.

Игроки-драктиры также смогут изучить новый талант высшего пилотажа под названием Летный отряд, благодаря которому до двух дополнительных игроков-драктиров смогут присоединиться к вам, чтобы лететь по небу ровным строем.



Новые облики "Перерождения" шаманов



Но подождите, это еще не все! Шаманы также могут рассчитывать на новые облики "Перерождения" для выражения своего стихийного мастерства. Шаманы "Исцеления" получат новый водный облик, шаманы "Стихий" – новый огненный облик, а шаманы "Совершенствования" – новый воздушный облик.

Мы с нетерпением ждем возможности отпраздновать юбилей World of Warcraft вместе с вами. До встречи на Азероте!