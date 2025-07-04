Blizzard организует конкурс косплея по World of Warcraft на Gamescom 2025

В этом году компания Blizzard посетит выставку Gamescom 2025, которая пройдет в немецком Кельне с 20 по 24 августа.

На этом мероприятии организаторы планируют провести конкурс косплея по World of Warcraft, и, если у вас есть желание, то вы уже можете подать свою заявку на участие в нем.

Кроме того, на этом мероприятии обещают раскрыть подробности следующего крупного дополнения - Midnight.

Поучаствуйте в конкурсе косплея по World of Warcraft на Gamescom 2025

World of Warcraft возвращается на Gamescom 2025, а вместе с ним и наш традиционный конкурс косплея!

В субботу, 23 августа, в 16:00 по московскому времени выйдите на сцену на стенде World of Warcraft в зале 8 и воплотите своего персонажа в жизнь. Будь вы стоическим пехотинцем Штормграда, членом Отрекшихся или просто одиноким мурлоком, жаждущим немного поразвлечься, – это ваш шанс проявить себя. Вас ждут слава, эпические призы и овации публики!

Как принять участие

Участники в возрасте от 13 лет должны заполнить официальную форму заявки до 21 июля 2025 г. После закрытия формы заявки больше не будут приниматься.