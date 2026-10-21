Blizzard откроет предварительное создание персонажей и резерв имен в World of Warcraft: Forever 27 октября

Разработчики World of Warcraft: Forever объявили, что занять никнеймы заранее можно будет с 27 октября (с 20:00 по Москве). Это доступно тем, кто купил Небеснорожденный комплект (героический или эпический). Занять можно будет не более 3 имен в сумме для всех правил.

Займите имена для своих персонажей в World of Warcraft: Forever

Раннее резервирование имен в World of Warcraft: Forever будет доступно с 27 октября по 3 ноября, предоставив игрокам возможность зарезервировать имена, которые станут частью их приключений на Азероте.

Время открытия резервирования имен

Европа: 27 октября в 18:00 CET

Северная Америка: 27 октября в 13:00 PDT

Корея: 28 октября в 07:00 KST

Тайвань: 28 октября в 07:00 CST

В течение периода резервирования имена игроки, которые соответствуют требованиям*, смогут создавать и резервировать имена в общей сложности для не более чем трех персонажей во всех наборах правил. Это означает, что если вы создадите двух персонажей в наборе правил для PvP, то сможете создать только еще одного персонажа в наборе правил для PvE или RP. Данное ограничение распространяется только на раннее резервирование имен.

Подготовьтесь к запуску

Убедитесь, что драйверы видеокарты обновлены до последней версии.

Загрузите и установите настольное приложение Battle.net.

Откройте настольное приложение Battle.net и разрешите его обновление, если это необходимо.

Выберите World of Warcraft из списка игр.

В меню "Версия игры" над кнопкой "Играть" выберите World of Warcraft: Forever, затем нажмите "Установить".

После завершения установки и начала проверки производительности нажмите "Играть" и выберите желаемое правило.

Создайте до 3 персонажей с желаемыми именами.

Выберите имена, под которыми ваши герои отправятся в новую эпоху, и приготовьтесь к приключениям в World of Warcraft: Forever.

Игроки, которые оформят предварительный заказ "Эпического комплекта небеснорожденных", "Героического комплекта небеснорожденных" или доступной в течение ограниченного времени "Коллекции Warcraft Forever", получат доступ к раннему резервированию имен в WoW: Forever с 27 октября по 3 ноября. Имена персонажей будут предоставляться в порядке очереди, и мы не можем гарантировать, что вы получите именно то имя, которое хотите.