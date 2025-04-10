Blizzard открыла прием заявок на участие в бета-тесте World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic

Подразделение Blizzard, занимающееся поддержкой классических версий World of Warcraft, объявило о начале приема заявок на участие в бета-тестировании Mists of Pandaria Classic, запуск которого состоится 31 августа 2025 года. Разработчики опубликовали подробности, с которыми вы можете ознакомиться ниже.
Подайте заявку на участие в бета-тестировании Mists of Pandaria Classic уже сегодня!
Притормозите и запишитесь на участие в бета-тестировании World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic до того, как это дополнение выйдет в 2025 году и исследование Пандарии начнется заново.
Вернитесь в таинственные земли Пандарии – мир, окутанный туманом и тайнами. Эти древние земли, не тронутые временем и войнами, возвращаются в World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic* с новыми ощущениями удивления и приключений, приглашая вас вновь погрузиться в их густые леса, увенчанные облаками горы и вечные тайны.
Родина загадочных пандаренов и стойких монахов, Пандария вновь превратилась в мир, стоящий на пороге войны, в то время как силы Альянса и Орды сближаются в конфликте, грозящем поглотить всех.
Улучшите свои приключения Mists of Pandaria Classic
Доступ к Mists of Pandara Classic предоставляется при наличии подписки или игрового времени для World of Warcraft. Откройте для себя волшебные приключения в землях, окутанных туманом и тайнами, и примите силу ша с помощью эпического или героического зараженного ша комплекта.
*Mists of Pandaria Classic выйдет не позднее 31 августа 2025 года, а для доступа к игре потребуется подписка или оплаченное игровое время для World of Warcraft.
Подписка для доступа к контенту 2012 года. Бизнес-модель на века.
Как я понял там просто доступ к классической версии открывается при наличии проплаченного игрового времени. В любом случае всё это идёт лесом, поскольку Blizzard не хочет с нами иметь дело.
Кстати, вдруг кто-нибудь ещё играет в это, там русские сервера ещё живы?
Не очень живы. Большенство перешло играть на EU. А вобще какой сервер не выбери, ты все равно будешь играть с EU (т.к. кросс-сервера). Это касается поиска данжей/рейдов/бг.
Не удивительно. Полагаю с локализацией на русский в новых дополнениях тоже не всё хорошо, верно?
С переводом все в порядке.
Даже русскую озвучку запилили? Вот тут реально удивлён. Хорошо если так)
Эх нет что бы новое что-то делать. Будут игру заново перевыпускать. Это как с The Last of Us Part, ремастер на ремастере.
Удачи Blizzard, ещё бы решили проблемы с оплатой, было бы прям шикарно. Жду Warlords of Draenor. Надеюсь версия classic будет, и дренор там допилят до того, что должно было быть в задумке, не то что мы получили в актуале.