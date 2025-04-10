Blizzard открыла прием заявок на участие в бета-тесте World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic

Подразделение Blizzard, занимающееся поддержкой классических версий World of Warcraft, объявило о начале приема заявок на участие в бета-тестировании Mists of Pandaria Classic, запуск которого состоится 31 августа 2025 года. Разработчики опубликовали подробности, с которыми вы можете ознакомиться ниже.

Подайте заявку на участие в бета-тестировании Mists of Pandaria Classic уже сегодня!

Притормозите и запишитесь на участие в бета-тестировании World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic до того, как это дополнение выйдет в 2025 году и исследование Пандарии начнется заново.

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Вернитесь в таинственные земли Пандарии – мир, окутанный туманом и тайнами. Эти древние земли, не тронутые временем и войнами, возвращаются в World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic* с новыми ощущениями удивления и приключений, приглашая вас вновь погрузиться в их густые леса, увенчанные облаками горы и вечные тайны.

Родина загадочных пандаренов и стойких монахов, Пандария вновь превратилась в мир, стоящий на пороге войны, в то время как силы Альянса и Орды сближаются в конфликте, грозящем поглотить всех.

Улучшите свои приключения Mists of Pandaria Classic

Доступ к Mists of Pandara Classic предоставляется при наличии подписки или игрового времени для World of Warcraft. Откройте для себя волшебные приключения в землях, окутанных туманом и тайнами, и примите силу ша с помощью эпического или героического зараженного ша комплекта.

*Mists of Pandaria Classic выйдет не позднее 31 августа 2025 года, а для доступа к игре потребуется подписка или оплаченное игровое время для World of Warcraft.