Blizzard открыла прием заявок на участие в закрытом бета-тестировании World of Warcraft: Forever, старт которого намечен на 17 сентября 2026 года. Во время этого тестировании игроки смогут опробовать ограниченный объем контента и развить своих персонажей до 30 уровня.

Как подать заявку: Авторизоваться на официальном сайте World of Warcraft: Forever или через учетную запись Battle.net, выбрав запрос на участие в бета-тесте. Если вы хотите получить доступ к тестированию со стопроцентной гарантией с первого дня, Blizzard добавили эту опцию в расширенные наборы предзаказа (в Skyborne Epic Pack и Forever Collection).

Приглашения будут рассылаться волнами на электронную почту с 17 сентября. Сам этап тестирования продлится до 21 октября, а полноценный релиз игры запланирован на 4 ноября 2026 года. Если вам не терпится изучить дополненную версию классического Азерота, имеет смысл записаться на бета-тест.