Blizzard перенесёт мировых боссов в инстансы в World of Warcraft

Blizzard объявила о серьёзных изменениях в механике мировых боссов в World of Warcraft. Обновление 12.1 переведёт их из открытого мира в отдельные инстансы, получившие название «Логова».

Основная цель нововведения — устранение серверных лагов, которые возникали во время массовых сражений с участием большого числа игроков. Новый формат также позволит сделать боссов более проработанным и сбалансированным контентом.

Перед входом в «Логово» игроки смогут выбирать уровень сложности — от стандартного варианта, аналогичного текущим мировым боссам, до героического и мифического режимов. Это добавит глубину геймплею и сделает сражения более вариативными.

При этом разработчики намерены сохранить доступность контента для широкой аудитории. Игроки, не заинтересованные в сложных испытаниях, по-прежнему смогут получать награды в более простом формате.