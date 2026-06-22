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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 419 оценок

Blizzard перенесёт мировых боссов в инстансы в World of Warcraft

Даниил Лукишин Даниил Лукишин

Blizzard объявила о серьёзных изменениях в механике мировых боссов в World of Warcraft. Обновление 12.1 переведёт их из открытого мира в отдельные инстансы, получившие название «Логова».

Основная цель нововведения — устранение серверных лагов, которые возникали во время массовых сражений с участием большого числа игроков. Новый формат также позволит сделать боссов более проработанным и сбалансированным контентом.

Перед входом в «Логово» игроки смогут выбирать уровень сложности — от стандартного варианта, аналогичного текущим мировым боссам, до героического и мифического режимов. Это добавит глубину геймплею и сделает сражения более вариативными.

При этом разработчики намерены сохранить доступность контента для широкой аудитории. Игроки, не заинтересованные в сложных испытаниях, по-прежнему смогут получать награды в более простом формате.

Обновления
9
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Saka Madiq

куда??? тебе повезло, что сейчас каникулы, иначе твоя училка по русскому засунула бы тебе указку в очко

barabear

Маленькая инди компания не может прокачать мощность серверов...

Агушка

Кто то ещё играет в вов?